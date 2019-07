30 luglio: oggi, in tutto il mondo, è la giornata dell’amicizia

Il 30 luglio è la data scelta per festeggiare la Giornata mondiale dell’Amicizia. La festa è nata nel 2011 per volontà dell’Onu, che aveva come obiettivo l’individuazione di una giornata mondiale per celebrare i valori di solidarietà e cooperazione fra le persone.

In questa giornata l’occasione è perfetta per manifestare il proprio affetto alle persone amiche, e magari anche riallacciare qualche rapporto incrinato.

30 luglio: oggi la giornata mondiale dell’amicizia, ecco come è nata la festa

La scelta del 30 luglio è legata ad una tradizione molto viva in Sudamerica e precisamente in Paraguay. Come ha sottolineato il sito Fanpage, è proprio questa la giornata dell’anno in cui, nel paese del Sud America, si celebrano gli amici e la solidarietà in genere.

L’Onu ha creato così la Giornata Mondiale dell’Amicizia, spronando tutti gli Stati ad avviare progetti per incentivare la cooperazione, il dialogo e i legami fra le persone.

In Italia questa ricorrenza ha un discreto successo, Oggi il cantante Roby Facchinetti ne ha approfittato per pubblicare su Instagram un grande successo dei Pooh, “Amici per sempre”. Come ha scritto il cantante, il brano “rappresenta un vero inno a questo nobile e prezioso sentimento: l’amicizia vera e profonda. Dedicato a tutti i mie veri compagni di vita! Roby”.