Oroscopo Branko 29 luglio 2019: le previsioni segno per segno

L’oroscopo di Branko ritorna. Ecco le previsioni dell’astrologo per il 29 luglio: le previsioni delle stelle, rispetto a quanto anticipato da Paolo Fox, con l’oroscopo firmato dall’astrologo.

Oroscopo 29 luglio Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 29 luglio Branko: Ariete

Urano in quadratura con il Sole in Leone ti invita ad essere particolarmente cauto oggi. Rapporti commerciali ed economici favoriti soprattutto all’estero. Non trascurare la tua famiglia.

Oroscopo 29 luglio Branko: Toro

La Luna in Cancro ti aiuta a risolvere importanti problemi familiari che sono rimasti irrisolti. In effetti, ci sono problemi personali da risolvere, anche a livello professionale. Questo crea molta ansia, ma trova l’aiuto di una persona speciale.

Oroscopo 29 luglio Branko: Gemelli

Lo stress che hai accumulato finora crea più di qualche disagio fisico. Sei molto istintivo e ti innervosisci facilmente, quindi cerca di rimanere calmo. La luna nel segno favorisce nuovi investimenti. Venere porta buone notizie in amore.

Oroscopo 29 luglio Branko: Cancro

Secondo l’oroscopo Branko di oggi, l’amore è molto interessante ed eccitante in queste calde notti estive. Eccellenti stelle in termini di professionisti e affari, grazie a una Luna molto attiva, soprattutto all’inizio di agosto

Aggiornamento ore 9.00

Oroscopo 29 luglio Branko: pronostici per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 26 luglio Branko: Leone

Stai molto attento agli aspetti patrimoniali ed economici. Troppo stress potrebbe causare alcuni problemi di salute. In generale tendi a esagerare al massimo e ad eccedere, anche in amore.

Oroscopo 29 luglio Branko: Vergine

Nuove importanti collaborazioni, in particolare per i liberi professionisti. Cogli l’occasione per realizzare i tuoi progetti. Anche i viaggi sono favoriti. La Luna in Cancro rende la vita amorosa più pacifica.

Oroscopo 29 luglio Branko: Bilancia

Qualche disagio fisico, specialmente alle gambe. Fare attenzione a non sovraccaricare. In generale hai una struttura astrale molto favorevole, in particolare con la Luna favorevole dall’inizio di agosto.

Oroscopo 29 luglio Branko: Scorpione

Vi sono questioni giuridiche di vecchia data che devono ancora essere chiarite. Affronta tutto attentamente in modo da non rischiare la scelta che potrebbe essere sbagliata. Tensione anche per gli innamorati: considerate se la storia che si sta vivendo merita di essere continuata.

Aggiornamento ore 11.00

Oroscopo 29 luglio Branko: previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 29 luglio Branko: Sagittario

Urano è molto aggressivo nei confronti della salute. Positive invece le stelle secondo l’oroscopo per quanto riguarda l’amore e gli affari. La Luna in Leone dà grandi soddisfazioni dal 1 ° agosto.

Oroscopo 29 luglio Branko: Capricorno

Urano in Toro ti favorisce soprattutto nelle relazioni familiari. Attenzione in particolare alla salute. D’altro canto, nuovi guadagni e nuovi affari sono favoriti in questo periodo. Per i single in vista nuove conquiste in amore.

Oroscopo 29 luglio Branko: Acquario

Siete amanti della bella vita. Nuove esperienze con passione ed emozioni forti, ma non perdere mai l’autocontrollo.

Oroscopo 29 luglio Branko: Pesci

Realizza le tue iniziative senza pensare. Da agosto la nuova Luna in Leone favorisce nuovi affari, importanti guadagni e gratificazioni sul lavoro.

Aggiornamento ore 13.00