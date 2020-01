Adriano Pappalardo: chi è il cantante italiano di “Ricominciamo”

Adriano Pappalardo è uno dei cantanti italiani maggiormente riconoscibili per la sua voce potente e graffiante, oltre che un personaggio di grande impatto mediatico. Oltre alla musica, ha una carriera parallela al cinema e in televisione, come concorrente di reality show.

Adriano Pappalardo: chi è, età, canzoni, moglie, figli del cantante di Ricominciamo ex naufrago de L’Isola dei Famosi

Nato a Copertino, in provincia di Lecce, nel 1949, Adriano Pappalardo dopo gli esordi come cantante negli anni ’70 ottiene la svolta quando entra in RCA. Lì pubblica l’album Non mi lasciare mai, all’interno nel quale è presente il suo cavallo di battaglia, Ricominciamo.

Il suo rapporto con Battisti e Mogol è complicato, ma negli anni 80 gli artisti si riconciliano. Da questa unione nascono altri successi, come Immersione e Oh! Era ora. Da qui, Adriano Pappalardo inizia a tentare la strada cinematografica.

Dopo molto tempo in cui non si è sentito parlare di lui, Adriano Pappalardo rilancia la sua immagine partecipando nel 2003 al reality show L’isola dei famosi. È il trampolino di lancio che lo porta al Festival di Sanremo con il brano Nessun consiglio, che non ottiene però grandi risultati.

Dalla personalità rude e poco diplomatica, Adriano Pappalardo ha continuato saltuariamente a comparire in televisione come ospite di diverse trasmissioni. Ad inizio 2020 è iniziata a circolare la voce secondo la quale fosse uno dei concorrenti de Il cantante mascherato di Milly Carlucci, celato dal travestimento da “leone“.

Nella vita privata, Adriano Pappalardo si unisce negli anni settanta con la moglie Lisa Giovagnoli, e da questa unione nasce nel 1976 il figlio Laerte Pappalardo. I due si sono sposati dopo ben 38 anni di fidanzamento