AIFA approva la rimborsabilità di ofatumumab

(Adnkronos) –

L’Agenzia Italiana del Farmaco ha dato il via libera alla rimborsabilità di ofatumumab, primo trattamento ad alta efficacia a domicilio mirato alle cellule B indicato per adulti con sclerosi multipla recidivante remittente in cui il paziente presenta riacutizzazioni seguite da periodi con sintomi più lievi o assenti. Un’approvazione importante che testimonia l’impegno di Novartis nello sviluppo di terapie innovative in grado di rispondere alle esigenze ancora insoddisfatte sia della classe medica che delle persone con sclerosi multipla.