Alberto Cafarchia: chi è il tentatore single di Temptation Island 2020, età, carriera, vita privata, Instagram

Nella stagione televisiva 2020 si è fatto largo tra alcune delle figura in qualche modo più ‘attese’ della stagione Mediaset, quella dei ‘tentatori’: la loro presenza ha dominato gli interessi del format più seguito dell’estate, vale a dire Temptation Island 2020, il reality dei sentimenti e appunto delle tentazioni che vede dei single, uomini e donne, provare a minare la resistenza di coppie consolidate di vip e nip.

Tra i vari tentatori, si è molto parlato ad esempio della figura di Alberto Cafarchia. Ma chi è? Cosa sappiamo di lui, quali sono le informazioni a nostra disposizione sulla sua vita, sulle sue passioni e sui suoi precedenti, eventuali, passi nel mondo dello spettacolo?

Leggi anche: Temptation Island 2020, chi sono i tentatori e le tentatrici: tutti i nomi, ecco chi sono i vip

Dunque chi è Alberto Cafarchia? Cosa è noto sul suo conto, sia sul suo passato, che sulla sua professione e vita privata? Andiamo a vedere che cosa si conosce, nel dettaglio, sul suo conto

Alberto Cafarchia, chi è il tentatore di Temptation Island 2020, anni, professione, gossip

Alberto Cafarchia, non è più uno sconosciuto ai ‘più’: lo abbiamo visto visto in tv su canale 5, ma chi è il tentatore di Temptation Island 2020? Alberto Cafarchia, il tentatore di Temptation Island 2020 ha lasciato molte fan attirate e curiose sul suo conto.

Scopriamo insieme qualcosa in più su di lui, quanto a curiosità, gossip e fatti della vita privata. Il concorrente della nuova edizione di Temptation Island, il reality show estivo di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia, ha 29 anni, è nato a Bari, ma è una sorta di ‘gira-Italia’ se non gira-mondo. Infatti di solito ama viaggiare in tutta Italia per lavoro.

Di lui sappiamo che è laureato in Economia alla Sapienza di Roma, e che nel 2018 ha partecipato al concorso di bellezza Mister Italia. Lo scorso anno, invece, ha preso parte a Uomini e donne come corteggiatore. Da poco meno di un anno lavora come impiegato presso Honda Store. A Uomini e Donne Magazine, ha ammesso di avere avuto occasione di relazionarsi e avere storie d’amore con donne anche più grandi di lui, anche già madri.

Di sé stesso afferma di essere uno di quegli uomini che in amore danno tutto. Dal carattere si definisce introverso, ma riesce

a sciogliersi e lasciarsi andare con un po’ di confidenza. Oltre a questo, afferma di sentirsi come un principe azzurro, pronto a soddisfare i desideri della donna che riesce a conquistarlo. Per seguire Alberto Cafarchia basta cercalo su Instagram: il suo profilo, oggi conta circa 600 follower.