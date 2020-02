Amadeus con l’orzaiolo a poche ore da Sanremo 2020, sui social l’intervista di Fiorello

Il conduttore di Sanremo 2020 Amadeus con l’orzaiolo. A diffondere la notizia è lo showman Fiorello che su Instagram ha postato una video-intervista al celebre conduttore Rai in cui domanda ad Amedeo Sebastiani come procede la preparazione per il Festival della Canzone italiana.

Amadeus con l’orzaiolo si prepara per Sanremo 2020

“Com’è andata questa notte?” – chiede Fiorello – “Tutto bene a parte questo piccolo orzaiolo”, replica Amadeus con gli occhiali ed un occhio leggermente gonfio. A quanto punto Fiore invita a riflettere Amadeus: “Secondo lei qualcuno gliela sta tirando? Vuoi sapere chi sono? Se vuoi ti faccio i nomi. Tanti te la stanno tirando”. A questa domanda Amadeus scherza: “No, non ne vedo il motivo. Non lo vedo anche perché ho l’orzaiolo”.

Amadeus con Fiorello: tutto pronto per il Festival di Sanremo 2020

“Non ho mai visto una persona tanto serena. Io al posto suo starei ricoverato da qualche parte. A quest’ora Baglioni era lì a provare il suo repertorio, perché cominciava a provare alle sei del mattino e lo provava fino alla sera. Tu che repertorio hai? Che provi?” chiede Fiorello ad Amadeus che risponde: “Io niente, sto qui a tavola con te. Però non raccontiamo tutto quello che faremo”. Non manca poi una battuta sulla conferenza stampa di Sanremo 2020, la stessa dove Amadeus ha commesso la gaffe sull’ormai celebre “passo indietro”: “Quando è la prima conferenza stampa? Cosa diremo?” domanda Fiorello. E Amadeus: “Io vado con la mascherina così non parlo. Meno parlo, meglio è”.

Amadeus da Fabio Fazio: aspettando Sanremo 2020

Questa sera Amadeus sarà ospite di Fabio Fazio nel programma di Rai 2 “Che Tempo Che Fa“. Oltre al conduttore e direttore artistico della 70esima edizione del Festival di Sanremo nel programma troveremo tra gli ospiti anche Fabiola Gianotti, il Ministro della Salute Roberto Speranza che affronterà il tema del Coronavirus con gli ultimi aggiornamenti, il virologo Roberto Burioni, il divulgatore televisivo Piero Angela ed ancora Roberto Saviano e l’attore e comico italiano Giorgio Panariello.