Andare in bicicletta dal 4 maggio, cosa è possibile fare e come utilizzarla

Andare in bicicletta dal 4 maggio, cosa è possibile fare e come...

Diverse novità in arrivo con l’avvento della fase 2 dell’emergenza coronavirus. Misure restrittive allentate e possibilità di uscire di casa seppur per comprovate necessità. UnA di queste è l’attività motoria, che dal 4 maggio si può effettuare anche ad una distanza maggiore dei 200 metri previsti dal precedente decreto come misura limite.

È possibile infatti spostarsi per fare una corsa in un parco ad esempio, purché siano rispettate le norme imposte per evitare il dilagare del contagio. Tra le attività consentite, che rientrano anche nella sfera dell’attività motoria, c’è anche la possibilità di usare la bicicletta. Più di qualcuno però si sta chiedendo cosa è possibile fare e dove andare in bici, il Governo è stato chiaro in questo.

Bicicletta dal 4 maggio, cosa fare

Il Governo, attraverso le FAQ consultabili sul sito ufficiale, ha riposto a diverse domande ricorrenti, tra cui proprio l’utilizzo della bicicletta a partire dal 4 maggio. “L’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che proseguono l’attività di vendita – si legge. – È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto. In ogni circostanza deve comunque essere osservata la prescritta distanza di sicurezza interpersonale”.

Dubbi sciolti quindi: la bicicletta sarà molto utile in questa fase transitoria di lotta al virus, anche perché gli esperti hanno consigliato, qualora fosse possibile, di utilizzarla anche per raggiungere il posto di lavoro, così da evitare i mezzi pubblici.