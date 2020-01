Angelica Preziosi: chi è la modella romana de La Pupa e il Secchione

Nella nuova stagione de ‘La Pupa e il Secchione e viceversa‘ una delle concorrenti più in vista è Angelica Preziosi, 27 anni, modella romana e concorrente del programma. Nata a Roma nel 1992. Giovanissima si è fatta notare negli ambienti della moda, sfilando con marchi internazionali e rivestendo il ruolo di testimonial per Gucci.

Angelica Preziosi: chi è, età, altezza, misure, Instagram, fidanzato della modella romana

Alta 1,77, Angelica Preziosi è stata definita exitostyle.com la Anita Ekberg dei nostri giorni, per la sua bellezza quasi regale. La sua attività come modella si è declinata sia in Italia che all’estero, oltre ad aver partecipato a numerosi concorsi di bellezza.

Oltre alla sua bellezza, Angelica Preziosi si fa notare per lo stile, l’eleganza e la mentalità, ma si è fatta apprezzare anche per la sua generosità. Non è un mistero infatti che svolga molte attività di volontariato con i bambini della scuola della pace di Sant Egidio a Garbatella, quartiere di Roma. “Per me è una cosa normale” non si stanca di ripetere Angelica Preziosi.

Fra tutte le esperienze lavorative che ha avuto nel passato, ce n’è però una che le è rimasta nel cuore maggiormente. “Forse quella che mi ha colpito di più è stata la copertina come testimonial Figaro per Gucci Japan e stare in agenzia con Paola Benegas” ha ammesso Angelica. “La maggior parte delle ragazze sono straniere e essere italiana e stare lì è molto bello e significativo per me”

Angelica Preziosi: la modella ambita dai calciatori

In una recente intervista su Sport Fair, Angelica Preziosi ha ammesso di non passare inosservata neanche nell’ambito del mondo del calcio. “Su Instagram mi hanno scritto quattro calciatori molto noti di alcune importanti squadre del campionato italiano” ha detto la modella. “Vorrebbero uscire con me, ma almeno per il momento non mi interessano.”

Sul motivo del rifiuto, la Preziosi fa capire di avere le idee chiare. “Il modo in cui mi hanno contattato non mi è piaciuto, sono giovani, ricchi e belli, pensano per questo che ogni donna debba cadere ai loro piedi o di rimediare un appuntamento con un semplice direct su Instagram. Non credo di essere il tipo di ragazza adatta a stare con un calciatore, amo l’arte, la tranquillità, i bambini. I loro inviti li ho fatti cadere nel vuoto”.