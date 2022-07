Ascolti Tv di ieri 30 Giugno 2022: Anche ieri è stata bagarre sui dati di ascolto. Ebbene, come sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share? Chi ha vinto ieri sera la gara dei programmi tv? Come saranno andati i dati del 30 Giugno per i principali canali televisivi italiani?

Andiamo a scoprire i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri. Per ogni fascia oraria, esordendo dalla più combattuta, e dunque il prime time, senza dimenticare l’access e il preserale e le altre, come la seconda serata, ecco cosa è accaduto il 30 Giugno 2022 quali sono le analisi sui dati di share.

Quali sono state le trasmissioni più viste per ogni fascia, in base allo share, per quanto riguarda ieri ? Cosa veniva proposto ieri in prima serata? La battaglia fra Rai e Mediaset è stata avvincente: chi potrà gioire per gli ascolti del prime time? E per quanto riguarda le altre fasce, chi sorriderà? Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti degli ascolti della prima serata di ieri.

In aggiornamento.

Ascolti Tv di ieri 30 Giugno 2022: chi ha vinto in prime time

Nella serata di ieri, giovedì 30 giugno 2022, su Rai1 la replica di Don Matteo 12 ha conquistato 2.115.000 spettatori pari al 14.8% di share. Su Canale5 Scherzi a Parte in replica ha incollato davanti al video 1.259.000 spettatori con uno share del 9.7%. Su Rai2 la prima puntata di Tim Summer Hits arriva a 1.578.000 spettatori pari al 12%. Su Italia1 FBI: Most Wanted ha raccolto 1.000.000 spettatori (6.8%). Su Rai3 L’uomo che voleva diventare Cesare è seguito da 735.000 spettatori con il 5.8%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 737.000 spettatori (6.1%). Su La7 La figlia del generale registra 768.000 spettatori pari al 5.4%. Su Tv8 Antonino Chef Academy segna 264.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Mr. and Mrs. Smith è visto da 371.000 spettatori (2.7%). Su Iris Resa dei conti a Little Tokyo arriva a 437.000 spettatori (2.9%). Su Rai Premium Katie Fforde – Ritorno a East Point è scelto da 314.000 spettatori (2.1%). Su Sky Uno la prima puntata della nuova stagione di 4 Hotel ha raggiunto lo 0.9% (419.000 spettatori cumulati considerando +1, repliche, on demand).