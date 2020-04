Ascolti TV Sabato 11 Aprile 2020, dati auditel e share ieri: Veglia Pasquale, Ciao Darwin, Valerian, The Young Victoria, Vita da Giungla e Stasera Italia

Siamo arrivati a Pasqua e mentre proviamo ugualmente a festeggiare, in casa, isolati in piena emergenza per il coronavirus siamo in attesa a livello televisivo dei riscontri della prima serata del classico Sabato Santo. Chi avrà vinto gli ascolti nel giorno dopo la Passione e della crocifissione, quello in cui si aspetta, per chi crede, la resurrezione di Cristo?

Mentre il tema del coronavirus è pur sempre al centro dei palinsesti TV non sono mancati i duelli con l’intrattenimento e con gli approfondimenti religiosi.

Chi ha vinto ieri la battaglia di dati dello share degli ascolti TV?Ecco che la sfida dell’auditel, specie in prima serata, si è accesa ancora una volta nella giornata di Sabato 11 Aprile 2020. Ieri sera su Canale 5 è andato in scena Ciao Darwin mentre su Rai 1 si è puntato sulla tradizione de Veglia Pasquale.

Chi avrà vinto i dati auditel e share ieri 11 Aprile 2020? Come sono andati gli ascolti TV sabato 11 Aprile 2020, i dati auditel e lo share ieri tra Ciao Darwin su canale 5 e La Veglia pasquale su Rai1 oltre che Valerian su rai2, The Young Victoria su Rai2 e Vita da Giungla su Italia1, rispetto invece a Stasera Italia su rete4.

Tra pochi istanti, come avviene sempre quotidianamente su questa pagina potremo scoprire chi ha trionfato sui dati auditel e share di ieri, Sabato 11 Aprile 2020.

Intorno alla ore 10 questa pagina verrà aggiornata con tutti i dati relativi agli ascolti tv del 11/04/2020, così da sapere chi ha vinto la prima serata di sabato e quali sono i programmi che hanno fatto riscontrare, in tutte le face, i dati di ascolto migliori.

Tutti i risultati della programmazione tv di sabato 11 Aprile in diretta su Italia Sera tra pochi minuti.

In aggiornamento

Ascolti Tv 11 Aprile 2020 prima serata: chi ha vinto in prime time

Partiamo subito dagli ascolti tv della prima serata di ieri, 11 aprile 2020. Su Rai1 la Veglia Pasquale nella Notte Santa celebrata da Papa Francesco ha registrato 5.643.000 spettatori con il 18.8% di share, lo Speciale Porta a Porta – Veglia di Resurrezione ha ottenuto 2.504.000 spettatori (11.7% di share). Su Canale 5 la replica di Ciao Darwin – Terre Desolate ha intrattenuto 4.372.000 spettatori pari al 17.1% di share. Su Rai2 Valerian e la Città dei Mille Pianeti segna 1.598.000 spettatori (5.58%). Su Italia 1 Vita da Giungla: Alla Riscossa! – Il Film ha registrato 1.225.000 spettatori (4.1%). Su Rai3 The Young Victoria ha raccolto davanti al video 1.165.000 spettatori pari ad uno share del 4.2%. Su Rete4 Speciale Stasera Italia sull’emergenza Coronavirus segna 929.000 spettatori con il 3.2% di share. Su La7 I Tartassati ha ottenuto 661.000 spettatori (2.3%). Su Tv8 Agente 007 – L’Uomo dalla Pistola d’Oro ha registrato 467.000 spettatori con l’1.7%. Su Nove La Passione dei Cristo ha visto davanti alla tv 723.000 spettatori e il 2.6% di share.

Questo invece è il quadro dell’Access prime time.

Per quanto riguarda il prime time di ieri, sabato 11 aprile 2020, su Rai 1 l’Anteprima dello Speciale Porta a Porta – Veglia di Resurrezione ottiene il 17.3% con 5.079.000 spettatori. Su Canale 5 Striscia la Notizia intrattiene .000 spettatori con uno share del %. Su Rai3 Le Parole della Settimana piace a 1.490.000 spettatori (4.9% di share). Su Italia 1 CSI Miami ottiene il 4.7% con 1.388.000 spettatori. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 1.717.000 telespettatori con il 5.9% nella prima parte e 1.530.000 (5.1%) nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.499.000 spettatori (5%). Su Tv8 4 Ristoranti segna 650.000 spettatori e il 2.2%. Sul Nove Fratelli di Crozza raccoglie 337.000 spettatori e l’1.2%.

Ascolti TV sabato 11 aprile 2020: Preserale

Nel preserale di Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha registrato un ascolto medio di 3.268.000 spettatori (16.6%), L’Eredità ha intrattenuto 4.476.000 spettatori con il 19.1% di share. Su Canale 5 Avanti il Primo! ottiene 2.522.000 spettatori con il 13.2% di share e Avanti un Altro! segna 4.096.000 con il 18.1% di share. Su Rai2 NCIS New Orleans ha intrattenuto davanti al video 766.000 spettatori (3.5%) e NCIS Los Angeles 1.167.000 (4.4%). Su Italia1 Ieneyeh ha registrato 566.000 spettatori (2.7%) e CSI Miami 650.000 (2.6%). Su Rai3 Blob segna 1.190.000 spettatori con il 4.3%. Su Rete4 Hamburg – Distretto 21 ottiene il 2.3% di share con 615.000 spettatori. Su La7 Drop Dead Diva è stato visto da 159.000 spettatori (share dello 0.7%).

Aggiornamento ore 10.20

Ascolti TV sabato 11 Aprile 2020: Daytime Mattina / Mezzogiorno

Per quanto riguarda il Daytime su Rai1 Il Caffè di Raiuno ottiene il 10% di share con 212.000 spettatori, Uno Mattina in Famiglia 759.000 spettatori con il 16.2% nella prima parte, 1.944.000 (23%) nella seconda e 1.690.000 (19%) nella terza. Buongiorno Benessere ha intrattenuto 1.279.000 spettatori con il 13.3% di share, Linea Verde Tour è stato visto da 1.414.000 spettatori (11.2%) e Linea Verde Life – Il Meglio di da 2.624.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Canale5 il Tg5 ha ottenuto 1.393.000 spettatori (18.8%).Per Forum i telespettatori sono stati a 1.585.000 con l’11.8%. Su Rai 2 Il Mistero delle lettere perdute ha raccolto davanti al video 294.000 spettatori con il 3.2% e Un Ciclone in Convento 449.000 (4.1%) nel primo episodio e 677.000 (4.2%) nel secondo. Su Italia 1 The O.C. ottiene un ascolto di 176.000 spettatori pari al 2% di share nel primo episodio, uno di 177.000 (1.9%) nel secondo e uno di 312.000 spettatori (2.9%) nel terzo, mentre Sport Mediaset ha registrato 1.157.000 spettatori con il 5.3%. Su Rai3 Oggi in Prima totalizza 475.000 spettatori (7%) e Mi Manda RaiTre in più è stato visto da 599.000 spettatori pari al 6.3% di share. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha visto la partecipazione di 146.000 spettatori con l’1.4% di share nella prima puntata e 293.000 (1.7%) nella seconda. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 120.000 spettatori con il 3.4% nelle News e uno di 368.000 spettatori (4.5%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 400.000 spettatori pari al 4.4% e Tagadà Risponde 309.000 (2.9%).

Aggiornamento ore 11.10

Ascolti Tv sabato 11 Aprile 2020: Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Linea Bianca ha intrattenuto davanti alla televisione 2.162.000 spettatori con il 10.8% di share, Il Precursore Giovanni registra il 6.5% con 1.100.000 spettatori, A Sua Immagine ha visto 1.074.000 spettatori con il 6.8% nella prima parte e 1.139.000 (7.5%) nella seconda. Italia Sì ha intrattenuto davanti al video 1.858.000 spettatori (12%) nella prima parte e 2.524.000 (14.9%) nella seconda. Su Canale5 Beautiful ottiene 3.142.000 telespettatori con il 14.3% di share, Come un Delfino ha convinto 2.299.000 spettatori con il 12% di share, Il Segreto 2.289.000 (13.8%) e Verissimo – Le Storie 2.042.000 spettatori con il 12.8% di share. Su Rai2 La Bussola d’Oro ha raccolto 699.000 spettatori con il 4.5%. Su Italia1 Supergirl ha raccolto 386.000 spettatori (2.4%) nel primo episodio, 338.000 (2.2%) nel secondo episodio e 435.000 (2.7%) nel terzo. Su Rai3 il TGR delle 14.00 sigla il 20.9% con 4.468.000 spettatori; Report ha fatto compagnia a 1.390.000 spettatori (8.7%) e Speciale TgR a 1.016.000 spettatori (6.6%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 896.000 spettatori con il 4.5% mentre Lo Sperone Insanguinato da 495.000 (3.1%). Su La7 Atlantide ha ottenuto 344.000 spettatori con il 2.1% e lo Speciale TGLa7 informa 397.000 spettatori (2.2%).

Ascolti TV sabato 11 Aprile 2020: Daytime Seconda Serata

Su Rai1 Al di qua è stato visto da 479.000 spettatori con il 5.2% di share. Su Canale 5 l’edizione serale del Tg5 ha totalizzato una media di 1.237.000 spettatori pari ad uno share dell’11.7%. Su Rai2 Tg2 Dossier ha ottenuto 609.000 spettatori con il 3.6%. Su Rai 3 Tg3 Mondo intrattiene il 4.7% con 873.000 spettatori. Su Italia1 Boxtrolls – Le Scatole magiche viene seguito da una media di 637.000 ascoltatori con il 3.4% di share. Su Rete 4 Maria Maddalena è stato visto da 322.000 telespettatori con il 2.4% di share.

Aggiornamento ore 13,38