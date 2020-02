Ascolti tv Sanremo 2020, i dati auditel per la quarta serata: 9.5 milioni di spettatori e il 53.3% di share

Il Festival di Sanremo 2020 continua a stupire: gli ascolti della quarta serata andata in onda ieri, venerdì 7 febbraio 2020, hanno registrato 9,5 milioni di spettatori e il 53,3% di share. Ancora una volta il Festival condotto da Amadeus con la partecipazione di Fiorello, Tiziano Ferro e le vallette ha ottenuto ascolti di tutto rispetto.

Nel corso della serata di ieri è stato eletto il vincitore di Sanremo giovani (Leo Gassman). Tra i colpi di scena della quarta puntata non si può non citare la squalifica di Morgan e Bugo con una performance di Morgan che altera il testo originale del brano in concorso con Bugo che abbandona il palco del Teatro Ariston nel corso dell’esibizione. Sanremo 2020 è senza dubbio il Festival dei record, una kermesse musicale che per la quarta serata della 70esima edizione ha visto dati di ascolto mai registrati negli ultimi vent’anni.

Ascolti tv Sanremo 2020 venerdì 7 febbraio 2020

La quarta serata di Sanremo 2020 ha registrato i seguenti dati di ascolto: Sanremo Start ha ottenuto 11.411.000 spettatori (41.5% di share). La quarta serata del Festival, invece, ha registrato 9.504.000 spettatori (53.3% di share). Nel dettaglio la prima parte ha interessato 12.674.000 spettatori (52.3% di share) mentre la seconda dalle ore 23.55 5.795.000 spettatori (56% di share). Tra gli ospiti che hanno accompagnato la quarta serata di Sanremo 2020 Antonella Clerici, Francesca Sofia Novello, Dua Lipa, Gianna Nannini e Ghali.