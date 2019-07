Astori, la gaffe sul difensore è imbarazzante: “Juve, c’è lui per il dopo Bonucci”: il VIDEO

Astori, la gaffe sul difensore è imbarazzante: “Juve, c’è lui per il...

Più di un anno senza Davide Astori, l’ex capitano della Fiorentina che si è spento nella notte all’improvviso, lasciando un vuoto difficile da riempire. Il suo ricordo è ancora presente in tutti gli appassionati di calcio, rimasti sconvolti dalla morte del difensore. E proprio lo stesso Astori nella serata di ieri, durante la trasmissione TopCalcio24, è tornato protagonista a causa di una clamorosa gaffe che ha messo in imbarazzo il conduttore l’opinionista in studio.

La trasmissione era entrata nel vivo e si stava toccando il tema calciomercato, nello specifico quello della Juventus. I bianconeri stanno chiudendo per un arrivo importante in difesa: quello di de Ligt. Ma sono vive anche altre ipotesi.

“Juve, per il dopo Bonucci prendi Astori”

L’opinionista presente in studio ha infatti elencato i possibili obiettivi della società bianconera incappando in una clamorosa gaffe che ha visto al centro Davide Astori: “Non ci sono solo De Ligt e Godin, di difensori bravi per rimpiazzare Bonucci ce ne sono tanti. Astori ad esempio potrebbe fare al caso di Sarri”. Affermazione a cui dà credito anche il conduttore: “Vero, è molto bravo, ma te lo vendono?”.

La trasmissione è andata avanti per alcuni minuti prima che la coppia si accorgesse del madornale errore rettificando il vero obiettivo della Juventus: “Scusate, intendevamo Acerbis”. Pronunciato rigorosamente con la ‘s’ sbagliando quindi il cognome di Francesco Acerbi, difensore della Lazio che potrebbe prendere il posto di Bonucci, ammaliato dalle sirene del PSG.