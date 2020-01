Avanti un altro, chi è Francesca Brambilla, la Bona sorte di Paolo Bonolis e tiktoker: età, vita privata, Instagram

Il grande successo del programma preserale di Canale 5 Avanti un altro, leader degli ascolti e magistralmente guidato da Paolo Bonolis e da Luca Laurenti, e tornato per la nona volta in Tv in questo 2020 nasce anche dalla popolarità dei personaggi secondari.

Tra questi accanto alla bonas Sara Croce, e alla figura dell’idraulico, c’è senza dubbio quella della cosiddetta Bona Sorte. Ma di chi si tratta esattamente?

Chi è la bona sorte che nel programma di Bonolis e Laurenti già sta spopolando? Cosa sappiamo su di lei? E’ presto detto. Il suo nome è Francesca Brambilla, ed è già a dir poco nota ai telespettatori. Perché? Semplice. Ed ecco cosa si sa di lei.

Avanti un altro, chi è Francesca Brambilla, la Bona Sorte: tik tok, Instagram vita privata

Parte centrale e più che apprezzata dai fan dei numerosi personaggi particolari che hanno reso celebre il format di Bonolis e Laurenti, la Bona Sorte alias Francesca Brambilla

Dopo la tanta aspettativa, il 6 Gennaio 2020 nel giorno della Epifania è tornato in onda alle 18,45 su Canale 5 con la prima puntata della nona edizione il famoso programma Avanti un altro, che durerà per 120 puntate fino ad Aprile.

Tra i protagonisti anche la Bona sorte. Ma chi è, di chi si tratta? Nell’edizione 2020 di Avanti un altro, il gradito ritorno della Bona Sorte ha rallegrato tanti telespettatori: stiamo parlando della modella, tiktoker e deejay Francesca Brambilla.

Molto amata e apprezzata sui social (questo è il suo profilo Instagram), la Bona Sorte non smette di raccogliere consensi e like anche in periodo di festività, come dimostrano i followers di questo eloquente scatto social.

Francesca Brambilla è nata nel 1992, è di Bergamo e nel passato ha collezionato molteplici servizi fotografici, tra cui alcuni per Playboy. E’ divenuta anche Miss Atalanta, ovvero la madrina della squadra di calcio, ed ha preso parte a Miss Padania.

Tra le sue passioni, la musica, tanto divenire anche una deejay per alcuni eventi mondani, i social (oltre Instagram, è molto apprezzata su Tik Tok) e i viaggi. Come dimostrano alcuni suoi scatti.

Avanti un altro, chi è Francesca Brambilla, la Bona Sorte: Play Boy, Tiki Taka, Atalanta

Francesca Brambilla è stata per 3 volte la coniglietta di Play Boy, ma ha scelto di non posare mai nuda. E poi stata diverse volte nello studio di Tiki Taka, ma anche a Quelli che Il Calcio in qualità di madrina dell’Atalanta. Tanto da essere ricordata, oggi, da molti, la Dea di Atalanta.

Nel 2014, Francesca Brambilla è stata Ombrellina girls del team Forward, Aleix Espargaro. Le sue curve e la sua avvenenza non passano inosservate e come i like, crescono anche le sue partecipazioni mediatiche.

Nel 2015 Francesca Brambilla, entra a far parte di Avanti un altro 2015 come “Sorella dell’Alieno” e poi è riconfermata anche per il 2016.

Nel 2017, invece, diventa La Bona Sorte in Avanti un altro. Poi sono divampati i gossip sentimentali.

Avanti un altro, chi è Francesca Brambilla, la Bona Sorte: storia con Stefano Laudoni, ex di Valentina Vignali

Alla fine del 2017 Francesca Brambilla è salita alla ribalta del gossip per la relazione con Stefano Laudoni cioè l’ex fidanzato di Valentina Vignali.

La Vignali ha raccontato che Stefano l’ha lasciata per Francesca, anche se lei ha dichiarato che quando ha iniziato a frequentare il cestista, i due si erano già lasciati. I due sono stati al centro delle polemiche. Sia Laudoni che la Brambilla hanno ricevuto critiche sui social.

Alla fine la loro storia è durata poco: Laudoni ha scelto Jennifer Casula, Miss Cinema 2013. La Bona Sorte Francesca Brambilla invece ha dichiarato di essersi sentita presa in giro da lui.

Avanti un altro, chi è Francesca Brambilla, la Bona Sorte: altezza, misure, fidanzato

Francesca Brambilla età: Ha 27 anni, essendo nata il 15 marzo 1992 e come detto è di Bergamo, città di cui, calcisticamente, è la madrina (dell’Atalanta, appunto). Francesca Brambilla è alta 175 cm e come misure vanta numeri boom: seno 90, Vita 60, Fianchi 90. Come si nota, dalle foto, sono cifre piuttosto incoraggianti.

Francesca Brambilla veste il 37 di piede, ha occhi verdi e capelli biondi e al momento è single.

Nel gioco di Canale 5 Avanti un Altro, la Bona Sorte è colei che, nel momento in cui viene pescata dal “piticozzaro”, dà la possibilità al concorrente di vincere la cifra di 300mila euro se sa rispondere bene ad una domanda senza opzioni.