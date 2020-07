Bake Off Italia puntate in onda oggi 22 Luglio 2020, orario, canale e dove vedere le repliche e streaming

Bake Off Italia puntate in onda oggi 22 Luglio 2020, orario, canale...

Bake Off Italia fa il suo ritorno in TV con nuove puntate in onda oggi 22 Luglio 2020: un altro nuovo tandem di episodi di Bake Off Italia nella giornata di oggi, 22 Luglio 2020 ci svela cosa accadrà sotto il tendone tra le creazioni culinarie dei protagonisti.

Il programma di successo di Real Time è basato su prove di cucina e torte e dolci, e nella giornata del 22 luglio 2020 mette alla prova talenti pasticceri italiani. Chi avrà la meglio? E quali saranno le sfide?

Uno dei format dei più apprezzati dai fan anche oggi 22 Luglio lancia altri due appuntamenti. Che cosa vederemo nelle puntate di Bake Off Italia oggi nella 22/072020? E quali saranno le sfide culinarie il game sul cooking? Quali i concorrenti?

Nel mentre si preparano le puntate della nuova stagione di Bake Off Italia che avrà un giudice in più, Csaba Dalla Zorza e sempre su Real Time cosa presenteranno le puntate del 22 luglio 2020?

Bake Off Italia puntate 22 luglio 2020: inizio, canale, orario, concorrenti, streaming

Bake Off Italia, il format di pasticceria guidato da Benedetta Parodi fa divertire i fan con puntate replica in questi giorni. Il cooking show riapparirà a settembre e terminerà tra novembre e dicembre del 2020 il venerdì alle 21:10 su Real Time. Ma oggi con le puntate di Bake off Italia del 22 Luglio 2020 cosa prevedono?

15:15 Bake Off Italia: dolci in forno – Ep.7

Nella puntata sette, a parte la normale sfida nella quale mettere alla prova i pasticceri, i giudici vogliono venire a conoscenza un pò più da vicino di coloro che si celano dietro i grembiuli di Bake Off. Chi sono i concorrenti? Ecco perchè nel corso della prova creativa ognuno di loro dovrà scrivere un testo che li li descriva.

16:50 Bake Off Italia: dolci in forno – Ep.8

In questa puntata, la numero otto, sotto il tendone si sente aria orientale: il tema scelto dai giudici è il Giappone che avrebbe dovuto, come sappiamo, ospitare i Giochi Olimpici del 2020. In questa sfida, come sanno coloro che l’hanno già vista, non era prevista nessuna eliminazione ma un concorrente avrebbe potuto rientrare in gara. Chi?