Batman: a San Diego ‘black carpet’ per gli 80 anni

“Batman si connette con tutti, non importa da quale parte del mondo si provenga: Batman è l’eroe di tutti. Ecco perché ha grande risonanza attraverso ogni mezzo: fumetti, cartoni animati, programmi Tv, giocattoli, videogiochi, persino giostre a tema e francobolli. Batman è ovunque”.

Così il Presidente della Warner Bros. Brands and Experience, Pam Lifford, in occasione delle celebrazioni dedeicate all’Uomo Pipistrello’, una delle quali ha avuto luogo alcune sere fa al Comic-Con di San Diego

Quest’anno infatti, in un ‘tripudio’ di feste, party, serate-evento, fumetti, gadget, e chi più ne ha più ne metta, Batman festeggia ben 80 anni. Stavolta a rendere indimenticabile questa indimenticabile serata, l’ufficializzazione del superore nella Character Hall of Fame del Comic-Con Museum, e per l’occasione Batman ha avuto l’incarnazione del Publisher e Chief Creative Officier di Dc Jim Lee, il quale ha affermato che “Batman è reale per coloro che si appellano alla forza e alla resilienza per andare avanti. E’ una superpotenza. Non ci sono altri modi per descriverlo”.

Un evento vero e proprio, con tanto di ‘black carpet‘, che inaugurato l’imminente e spettacolare mostra (dove compariranno le armi, i mezzi, i costumi del supereroe ed altre mirabilie) ‘The Batman Experience Powered by At&t‘, e la prossima apertura del Museo presso il Balboa Park di San Diego, che verrà poi inaugurato nel 2021.

Con una realistica statua raffigirante l’Uomo Pipistrello in bianco e nero (di circa 1 metro e 80, poi battuta all’asta), frutto della volontà dal famoso artista – e scrittore – Todd McFarlane, oltre 500 ‘fortunati’ hanno potuto immergersi nel mondo del Cavaliere oscuro, ‘giocare’ contro i suoi nemici, e sbalordirsi davanti a tanta bellezza da collezionismo. Come ha poi aggiunto il Publisher di DC, Dan DiDio, “I fumetti sono il laboratorio di prova per Batman. È il momento in cui ci prendiamo dei rischi, dove sperimentiamo nuove idee, nuovi concetti e trame”, ha detto DiDio. “Questi esperimenti a loro volta ispirano altri artisti, filmmakers e scrittori. Mi piace vedere che le storie su cui abbiamo lavorato diventano la base per altri media come videogiochi, film e programmi TV”.

Batman: venerdì l’omaggio di Giffoni

Ricordando che dal 20 agosto su Infinity – che dedicherà un’intera giornata al superore – andrà in onda l’adattamento animato ‘Batman: Hush‘, i festeggiamenti interesseranno ovviamente anche l’Italia e, tanto per iniziare, già venerd’ prossimo, al Giffoni Film Festival, è in programma (alle 16) una Masterclass dal titolo ‘#Batman80 – Il Mito del Cavaliere Oscuro che ha illuminato per sempre il mondo dei Comics’, con il DC artist Carmine Di Giandomenico, e per l’occasione sarà moderata da Manlio Castagna.

