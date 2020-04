Bella da morire, stasera 21,25 domenica 5 Aprile 2020 su Rai1: trama, cast, anticipazioni ultima puntata

Torna questa sera con l’ultima puntata la serie molto apprezzata Bella da morire su Rai1. Si tratta come detto dell’ultimo appuntamento con la serie firmata da Andrea Molaioli che è piaciuta molto agli italiani.

Che cosa ci aspetta? Quali i nuovi scenari nella trama e quale sarà il finale? Ecco tutte le anticipazioni.

Bella da morire, stasera 21,25 domenica 5 Aprile 2020 su Rai1: anticipazioni sul finale

Si tratta dunque del quarto e ultimo appuntamento con “Bella da morire”, la serie con Cristiana Capotondi, Matteo Martari, Lucrezia Lante della Rovere e Elena Radonicich, per la regia di Andrea Molaioli.

Va in onda oggi, domenica 5 aprile alle 21.25 su Rai1: la vicende dell’assassino di Gioia è a un punto cruciale. I poliziotti sono sulle tracce di Paolo Bonsini, il sospettato per l’omicidio della donna. Un nuovo caso di violenza domestica pone fine alla relazione tra Eva e Marco. Eva va a cercare riparo nella casa del padre, e intanto Marco decide di allontanarsi da Lagonero.

Tuttavia, il poliziotto si imbatte in Sofia, che guida per le vie del paese. Si insospettisce, per via dello stato della donna, e la segue a casa. Intanto, vedendo Giuditta nella casa di Iurini, Michele assesta un pugno al suo antagonista.

Edoardo pensa che Matteo sia suo figlio. Attraverso il supporto del padre, Rachele risale al passato e arriva alla verità sulla notte di violenza vissuta anni prima. Rachele presenta Edoardo a Matteo, ma Eva chiarisce all’uomo che non avrà alcun titolo nella vita del bambino. Anita ammette che Paolo Bonsini, ritrovato privo di vita sulla riva del lago, non si è suicidato ma è stato ucciso: l’assassino di Gioia è dunque ancora libero.

Giuditta stoppa la conferenza stampa in cui Iurini voleva dire di aver risolto il caso, provocando la sua rabbia. Mentre tutti hanno perso le tracce di Marco, Eva arriva alla verità sulla morte di Gioia, ma ora è in pericolo.