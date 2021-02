Boxe: Bob Arum parla del match tra Lopez e Kambosos

Bob Arum non è contento di come sono andate le trattative tra il campione indiscusso dei pesi leggeri Teofimo Lopez e l’IBF obbligatorio George Kambosos Jr.

Arum dice che Teofimo (16-0, 12 KO) non ha detto la borsa per la sua difesa del titolo contro Kambosos (19-0, 10 KO).

Invece, Teofimo è andato direttamente da Kambosos e si è accordato con lui per ottenere più soldi, ha detto Arum. Dice che non è illegale quello che ha fatto Teofimo, ma non lo vede come una cosa intelligente da fare per lui.

Il boss di Top Rank Arum ha detto che quando arriverà il momento per Teofimo di affrontare il vincitore del combattimento Jose Ramirez contro Josh Taylor, le cose cambieranno.

Il campione dei pesi leggeri IBF / WBA / WBC / WBO Teofimo si è recentemente lamentato nelle interviste, dicendo che gli è stato offerto solo il suo contratto minimo di poco più di un milione per difendersi contro Kambosos Jr.

Secondo Lou DiBella, Teofimo voleva 5 milioni di dollari per il combattimento, il che suona come una cifra assurda data la mancanza di interesse. Come dice Arum, Kambosos non è un combattente di “livello elitario” e ha ragione.

Ovviamente vorrebbe qualcosa di più per la lotta. Arum ha chiarito che la lotta Teofimo contro Kambosos non è una lotta molto attesa. Anche se Kambosos Jr è l’IBF obbligatorio di Teofimo, non è molto conosciuto negli Stati Uniti e si ritiene che non abbia molte possibilità di vincere.