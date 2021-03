Boxe: Devin Haney vuole il match con Lomachenko

Teofimo Lopez non sta prendendo sul serio Devin Haney sul botta e risposta con Vasily Lomachenko che si è svolto su Twitter lunedì scorso. Il campione unificato dei pesi leggeri Teofimo (16-0, 12 KO) dice che Haney “non vuole” la sfida contro il due volte medaglia d’oro olimpica Lomachenko) 14-2, 10 KO).

Come molti, Teofimo considera la guerra su Twitter di ieri iniziata dal campione WBC delle 135 libbre Haney (25-0, 15 KO) come un modo per attirare attenzione su di se.

In altre parole, è una mossa calcolata di Haney, 22 anni, per attirare l’attenzione di cui aveva davvero bisogno su di lui e sulla sua carriera alle prime armi. Haney, nato a San Francisco, in California, non ha ancora combattuto contro nessuno abbastanza talentuoso da portare la sua carriera al livello successivo.

Sarebbe una sorpresa se Haney dimostrasse che Teofimo ha torto facendo sapere ai suoi promotori di Matchroom Boxing che vuole che negozino un combattimento con Lomachenko.

È una lotta che il numero 1 del WBC Loma probabilmente prenderebbe in un baleno, poiché ha già chiarito che vuole battere i “Quattro Re” nella divisione leggera, da cui è stato sorprendentemente escluso dopo la sua sconfitta contro Teofimo lo scorso ottobre.

Lopez ha recentemente battuto Lomachenko con una decisione sui 12 round il 17 ottobre dello scorso anno in una lotta più serrata rispetto a come i giudici hanno segnato sul cartellino.

All’indomani del combattimento, Teofimo ha ripetutamente rifiutato le richieste di Lomachenko per una rivincita, anche dopo aver appreso che il combattente ucraino si è battuto con un braccio solo a causa di un infortunio alla spalla che lo ha penalizzato.

Alcuni appassionati di boxe credono che Teofimo non abbia fiducia di poter battere un Lomachenko “in salute”, dato che era stato sopraffatto da lui nella seconda parte della gara.

Ora tocca a Haney dimostrare che Teofimo ha torto dicendo al suo promotore Eddie Hearn di organizzare la sfida con Lomachenko.