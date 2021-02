Boxe: il ritorno di Pac Man

“Training camp has begun. I’m ready to get back in the ring and to further add to my legacy in the sport of boxing. Big news coming soon.”

Con queste parole Manny “Pac-Man” Pacquiao ha annunciato tramite il suo account Twitter il ritorno sul ring contro un avversario ancora da definire.

La domanda è: chi dovrà affrontare Pacquiao? Ryan Garcia ha parlato senza sosta ai media fino a poco tempo fa che il suo prossimo incontro sarà contro l’ex campione del mondo Pacquiao (62-7-2, 39 KO).

Nel suo annuncio di oggi, Pacquiao ha detto che il suo prossimo incontro “aggiungerà prestigio alla sua carriera”, il che suggerisce che combatterà contro un avversario di qualità.

Questa frase eliminerebbe immediatamente King Ry e McGregor perchè sicuramente non aggiungerebbero nulla alla sua fama

Inoltre Pac Man è appena uscito (Giugno 2019) da una delle sue vittorie più significative in carriera con la vittoria su Keith “One Time” Thurman che al momento era imbattuto. Pacquiao non è nella fase della sua carriera in cui è ridotto a combattere contro un novizio come il 22 enne Ryan Garcia o un mma fighter come McGregor.

Chris Williams parla con la voce di molti fan di boxe quando dice che ci saranno persone arrabbiate se Pacquiao dovesse decidere di combattere contro Ryan Garcia piuttosto che un combattente di alto livello.

I fan vorrebbero vedere Pacquiao sfidare Spence Jr o Crawford, ma quelli sarebbero combattimenti pericolosi per la star filippina inattiva dal 2019. Con il tempo passato, Manny, probabilmente dovrebbe cercare un avversario per riprendere la forma sulle 140 o 147 libbre.

Se il filippino vuole l’attenzione dei fans dovrebbe incontrare avversari del calibro di Teofimo Lopez, Devin Haney, Vasily Lomachenko o Gervonta Davis.

Un rientro “facile” contro un avversario che i fan sopporterebbero, potrebbe essere l’ex campione del mondo Mikey Garcia. La gente probabilmente darebbe a Pacquiao un jolly se dovesse combattere contro Mikey, perché è fuori dal ring da un anno e mezzo.

Vedremo a breve le novità.