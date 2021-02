Boxe: Joshua – Wilder potrebbe avvenire il prossimo anno

Eddie Hearn ha dichiarato che una lotta tra Anthony Joshua e Deontay Wilder è una possibilità del 2022 se tutto procede come deve. I due avevano sperato di combattere in passato, ma non è mai successo, ma ora è un match che Hearn vorrebbe combinare il prossimo anno.

Il campione dei pesi massimi IBF / WBA / WBO Joshua (24-1, 22 KO) è ancora in trattative con il campione WBC Tyson Fury per un accordo su due incontri nel 2021.

Ma una volta che questi due combattimenti saranno evasi, Joshua potrebbe rivolgere la sua attenzione all’ex campione WBC Wilder (42-1-1, 41 KO), che non ha più combattuto da quando ha perso contro Fury lo scorso anno a febbraio.

In termini di denaro, Wilder è il match più remunerativo di Joshua a sua disposizione una volta che ha finito con i suoi due combattimenti con Fury quest’anno. Se Joshua distrugge Fury, come si può credere che farà, Wilder è l’obiettivo più grande obiettivo là fuori per lui nel 2022.

Il match più redditizia là fuori per AJ nella divisione dei pesi massimi, a parte Tyson Fury, è “The Bronze Bomber” Wilder. Ma per sfidare il campione, il picchiaduro ″ Wilder deve tornare sul ring e raccogliere uno o due scalpi nel 2021.

Hearn ha offerto a Wilder una lotta contro Dillian “The Body Snatcher” Whyte se supererà Alexander Povetkin nella loro rivincita il mese prossimo il 6 marzo.

Supponendo che Whyte (27-2, 18 KO) venga sconfitto da Povetkin, una lotta contro Wilder sarebbe la partita ideale per aiutare “The Bronze Bomber” a riscattarsi abbastanza da far sì che una lotta tra lui e Joshua sarà seguitissima il prossimo anno.

“E’ la lotta giusta per AJ, non stilisticamente, ma è il giusto incontro commerciale”, ha detto Hearn a Sky Sports riguardo a una lotta tra Joshua e Wilder nel 2022.