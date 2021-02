Boxe: Tim Bradley spinge per Haney – Lomachenko

La categoria dei pesi leggeri è in fermento da una parte il ritorno alle scene di Manny Pacquiao che ha chiesto la super cifra di 40 MLN di dollari per affrontare Crawford, dall’altra sta prendendo forma uno scontro tra il giovanissimo Devin Haney contro Vasily Lomachenko o Nakatami

A spingere per questo match è Tim Bradley che ritiene troppo presto far scontrare Devin contro Teofimo Lopez per la poca popolarità dei 2, attendere qualche tempo potrebbe in questo caso massimizzare gli incassi.

Da parte sua Devin Haney vuole incontrare i migliori per questo cerca Teofimo Lopez insistentemente.

“Haney, capisco che hai vinto un campionato del mondo, ma c’è un ragazzo là fuori che puoi affrontare in questo momento che ha un grande nome, e ha perso contro Teofimo”, ha detto Tim Bradley a Fighthype riguardo al fatto che Haney combatta contro Lomachenko.

Secondo il promoter i 4 attuali re della categoria non dovrebbero battersi vicendevolmente, non ancora, il motivo è che sono poco conosciuti, il pubblico non li segue ancora come dovrebbe e quindi aspettare un anno o due sarebbe utile per far crescere la fama dei pugili e aumentare l’hype (e gli incassi) intorno agli scontri.