Boxe: tra i massimi è sfida infuocata tra Fury e Joshua

Tyson Fury è scatenato, il Gipsy king, già titolato campione dei pesi massimi WBC si è lanciato all’attacco del suo attuale avversario numero, Anthony Joshua, detentore delle restanti cinture.

L’atteso incontro per la riunificazione tra i 2 giganti del ring avverrà probabilmente a Maggio o Giugno e sarà una sfida attesissima da tutti i fan.

Entrambi escono da 2 vittorie nette, Fury contro Deontay Wilder e AJ contro Pulev, in un intervista il Gipsy King ha affermato la sua sicurezza della vittoria:

“Ho un cuore più grande, più duro, e sono mentalmente e fisicamente più forte, colpisco più forte e ho tutto a mio favore. Quando li prendo non hanno via d’uscita. È come scontrarsi con un T-Rex. Non possono vincere. Sono indistruttibile. Non posso essere battuto, se non ho problemi di infortuni e sono attivo, non c’è sconfitta”.

E ancora: “Combatterò contro Joshua proprio come ho fatto con Wilder. Dicevano che aveva intenzione di boxare e muoversi e io cosa ho fatto? Diretti contro di lui, l’ho bombardato per tutto il tempo, fino a quando non l’hanno fermato!”.

Joshua di suo ha sempre dichiarato di non vedere l’ora di affrontare il suo connazionale per stabilire una volta per tutte chi sia il più forte.

Lasciamo ai team il compito di stabilire la data di quella che si preannuncia una vera guerra tra colossi e che vinca il migliore!