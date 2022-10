Calcio, Gran Galà: Pioli premiato come miglior tecnico Seria A 2021-2022

(Adnkronos) – L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, è stato premiato come miglior tecnico della stagione 2021-2022 al Gran Galà del Calcio, l’evento di Assocalciatori in corso alla fiera di Rho-Pero, a Milano. “Ho avuto la grande fortuna di aver un club fantastico alle spalle e dei giocatori eccezionali. Si è creato un ambiente magico dove tutti siamo riusciti a rendere al meglio, mettendo sul campo il massimo del nostro potenziale”. Pioli ha ricevuto il riconoscimento dal ct della Nazionale, Roberto Mancini, e da Renzo Ulivieri, presidente dell’associazione Italiana Allenatori. Quest’anno, ha continuato, “il Napoli sembra avere qualcosina più di tutti, ma il campionato è ancora lungo”.

Il Milan è stato invece premiato come miglior società della stagione 2021-22. “E’ un onore ritirare questo premio per il club”, ha detto il direttore tecnico, Paolo Maldini, dal palco dell’evento. “Una squadra formata da grandissimi giocatori, un club di valore e di valori. Il nostro lavoro è alla base dei nostri successi”. Il difensore del Milan Theo Hernandez ha vinto il premio del Gol più bello della stagione 2021-2022 per la rete segnata contro l’Atalanta. “Sono contento di aver reso felici i tifosi del Milan. Devo ringraziare in particolare mister Pioli, ma anche Maldini e Massara perché mi hanno aiutato tanto nella mia crescita”, ha detto Hernandez. La centrocampista della Juventus Martina Rosucci si è aggiudicata il premio per il Gol più bello nella categoria femminile, mentre Lisa Boattin, quello come miglior giocatrice.