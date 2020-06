Calcio in tv dopo il lockdown: Juventus-Milan oggi 12 Giugno 2020, si riparte su Rai1

Per molti la parola d’ordine è finalmente. Perchè, appunto ‘finalmente’ riparte il calcio in Italia, dopo il lungo doloroso lockdown dovuto alla emergenza coronavirus. E lo fa su rai1 con Juventus – Milan, match di ritorno di Coppa Italia. Si tratta nel particolare della prima semifinale di ritorno di Coppa Italia, con le due squadre che ripartiranno dall’1-1 di San Siro.

Chi vincerà? Per molti, non direttamente coinvolti dal tifo per l’una e l’altra squadra, è comunque già una vittoria il ritorno del calcio giocato e, per di più, con una partita in chiaro su Rai1.

Non si fa molta fatica a immaginare che, malgrado la folta concorrenza, come il film Notte prima degli esami su Rai3 seguendo domani i dati degli ascolti tv e degli share dei vari programmi, la partita di Coppia Italia possa far la voce del ‘padrone’.

Il calcio ritorna in tv Coppa Italia su Rai1, Juventus-Milan, prima gara dopo stop coronavirus Sono passati circa cento giorni dal 9 marzo, e dal 3-0 con cui il Sassuolo vinse sul Brescia, nell’ultima gara ufficiale giocata in Serie A. Oggi, venerdì 12 giugno il calcio torna e lo fa in tv con Juventus–Milan. Sarà la prima semifinale di ritorno di Coppa Italia, dopo l’andata finita 1-1 a San Siro, con i gol di Rebic e Cristiano Ronaldo. Il fischio d’inizio, alle 21, sarà di Daniele Orsato: al 90’, in caso di parità, niente supplementari ma direttamente i rigori, modifica valida solo per questa stagione, per evitare sovraccarichi di fatica ad atleti che giocheranno una partita ogni tre giorni per un mese e mezzo.