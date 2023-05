Calcio, Roma, E. League svolta per la permanenza di Mou? Le ultime parole di José Mourinho hanno fatto temere ai tifosi di essere a un passo dall’addio.

In tal senso, sarà fondamentale la doppia sfida – andata all’Olimpico giovedì prossimo, ritorno in Germania il 18 – contro il Bayer Leverkusen nella semifinale di Europa League. Una eventuale finale e una eventuale vittoria convincerebbero Mou a restare? Del resto, con un altro anno di contratto dovrà essere lui a rompere con la Roma. Col pubblico e la squadra, invece, regna una enorme empatia.

In casa Lazio, Diego Pablo Simeone, ospite alla festa scudetto del Napoli, per vedere anche il figlio Giovanni, ha parlato anche di Lazio. L’attuale allenatore dell’Atletico Madrid ha paragonato le due squadre, questo Napoli e la sua Lazio campione d’Italia nel 2000. “Quella Lazio è la squadra più forte in cui abbia mai giocato, per individualità. Questo Napoli è ancora più solido come gruppo e meccanismi”.