Calcio, Roma, Felix rinnova, Zaniolo (tramite l’agente) vede la Juve

Movimenti in attacco, non vere e proprie scosse di ‘terremoto’ di mercato, ma pur sempre spunti di riflessione in chiare Roma. Partiamo da un dato ufficiale, proprio nel settore offensivo. Il giovane Felix ha rinnovato il suo contratto fino al 2026: “Sono orgoglioso”, ha detto, postando con una foto emblematica sul suo accordo col club di Trigoria.

Roma, rinnovo di Felix, possibile un prestito per lui

Il telentuoso ex primavera capitolino, esploso a cavallo di metà stagione scorsa con alcuni goal anche determinanti per la stagione della Roma, ha poi avuto una (logica) frenata dovuta all’età, ma pare goda della fiducia di Mou e del club. Non è escluso che il rinnovo sia propedeutico ad un passaggio ad un altra squadra, magari in prestito, nella logica classica del farsi le ossa. In caso di vendita totale, il ghanese potrebbe garantire un’ottima plusvalenza, tra l’altro. Tutto dipenderà (anche) dal resto dei movimenti del reparto e, come deduzione, dal movimento per eccellenza, quello di Zaniolo.

aggiornamento ore 10.13

Roma, Zaniolo, l’agente al lavoro sull’opzione Juve

Nella giornata di ieri l’uomo mercato Cherubini ha incontrato a Milano Vigorelli, l’agente di Zaniolo. L’argomento è stato il futuro del calciatore, non ancora sicuro di rimanere alla Roma. La Juventus non avrebbe ancora presentato un’offerta ufficiale ai giallorossi, o almeno non una congrua alle valutazioni che fa il club di Trigoria. Che chiede 60 milioni. Il procuratore del classe ’99 ha riportato alla Vecchia Signora la scelta dei Friedkin: il giocatore sarà venduto solo per una cifra consistente e per una soluzione cash, senza contropartite tecniche.

L’incontro è stato interlocutorio ma positivo. Va inteso, però, positivo per chi. Passi avanti, o meno? E in che verso? Una vendita sarebbe positiva per tutti? Uno stop, sarebbe inteso come positivo per alcuni? Nel mercato, si sa, le logiche spesso non esistono, ma esistono eccome le posizioni soggettive, come le interpretazioni e le ‘narrazioni’.

aggiornamento ore 13.41

Quel che è certo, è che i prossimi giorni potranno essere decisivi perché dalla cessione di De Ligt alla Juve potrebbero arrivare i soldi utili per affondare il colpo. C’è chi sostiene, tuttavia, che la Juventus non avrebbe comunque bisogno, considerata la forza economica, di una simile operazione per chiuderne un’altra.

Comunque fosse, Vigorelli nei prossimi giorni sarà a Roma per parlare con il suo assistito e (forse) anche con la Roma, a cui potrebbe sul serio recapitare un’offerta. Difficilmente pari a 50/60 milioni, ma potrebbe spingersi fino a 40/45, proponendo un prestito oneroso con obbligo di riscatto potrebbe aprire un varco.

aggiornamento ore 18,11