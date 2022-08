Calcio, Roma, obiettivo Camara: 25 anni, centrocampista guineano dell’Olympiacos. È lui il nome su cui si sta concentrando Tiago Pinto.

Camara ieri non è sceso in campo con l’Olympiacos, in Europa League ad Atene contro i ciprioti dell’Apollon Limassol: i greci chiedono 15 milioni di euro e un obbligo di riscatto che la Roma vuole trasformare in prestito oneroso con un diritto di riscatto a cifre inferiori, intorno ai 10-12.

Le alternative sono Tameze del Verona e Soumaré, classe 1999, che al Leicester è rimasto un po’ in disparte, oltre a Winks del Tottenham e Grillitsch, svincolato