Call of Duty Warzone aggiornamento: playlist, bug, danni pistole, ecco le novità della patch

Call of Duty Warzone ha appena ricevuto un importante aggiornamento, che porta con sé una serie di modifiche alla playlist e correzioni di bug generali.

Le modifiche sono state annunciate dallo sviluppatore di giochi statunitense Infinity Ward sia per Warzone che per il suo gioco principale, Modern Warfare.

Tra queste c’è la capacità di ridurre lo spazio che gli enormi giochi consumano sul disco rigido del tuo PC. Rilasciato mercoledì per Xbox One, PS4 e PC, il nuovo aggiornamento altera anche i danni di alcune pistole, tra cui l’SP-R 208.

Aggiornamento di Call of Duty oggi: note sulla patch, modifiche a Warzone e altro ancora

Infinity Ward ha dichiarato: “Questo aggiornamento include opzioni di disinstallazione specifiche per modalità per i possessori di PC MW. Le istruzioni su come eseguire questa operazione saranno incluse nelle note sulla patch in arrivo questa sera, quindi rimanete sintonizzati.”

A seconda della regione, l’aggiornamento dovrebbe essere di circa 10 GB. I principali cambiamenti sono l’ulteriore messa a punto sia del Kar98 che dell’SP-R 208. Sebbene il danno minimo del Kar98 sia stato potenziato, la stessa metrica è stata adottata per l’SP-R 208.

Per quanto riguarda le playlist, Infinity Ward ha rimosso Blood Money Quads e aggiunto Plunder Quads.