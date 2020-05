Cassa integrazione quando si prende: quanto dura e quando verrà pagata

Cassa integrazione, quando si prende? Mentre alcuni lavoratori hanno già percepito la cassa integrazione in deroga istituita dal Governo per far fronte all’emergenza coronavirus, sono in tantissimi a trovarsi ancora in attesa del pagamento.

Allo stato attuale, l’unica novità degna di nota riguarda il cambio di procedura che è stato annunciato con il Decreto Rilancio, pensato per evitare i blocchi fra Stato e Regioni che si sono verificati in precedenza.

Vediamo tuti i dettagli che riguardano la Cassa Integrazione in deroga e in particolare che tipo di procedura tecnica seguirà.

La nuova cassa integrazione in deroga dura, complessivamente, 18 settimane. Chi segue questi argomenti sa che in precedenza le settimane accordate erano nove: il decreto Rilancio raddoppia la durata, aggiungendo 5 settimane fino al 31 agosto 2020 e altre 4 settimane fino al 31 ottobre 2020.

In caso di orario di lavoro ridotto, o sospensione del lavoro, il datore può richiedere ora la cassa integrazione per il proprio personale. A gestire la domanda è direttamente dall’Inps, novità che dovrebbe consentire di velocizzare i pagamenti.

Il datore di lavoro deve formulare la richiesta di cassa integrazione in deroga in tempo 15 giorni dall’evento straordinario (la riduzione delle ore di lavoro o la sospensione).

All’Inps bisogna fornire i nominativi dei dipendenti e i dettagli delle ore o giorni di lavoro perduti. Sono informazioni che servono all’ente previdenziale per effettuare il calcolo dell’anticipo della cassa integrazione.

Questo è l’aspetto più interessante che il decreto introduce: l’Inps paga un anticipo del 40% della cassa integrazione, entro 15 giorni dalla richiesta.

Solo in un secondo momento si approfondiscono le domande e sono necessari i dati completi, per l’erogazione del saldo della cassa integrazione.