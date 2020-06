Catalogo Netflix luglio 2020: serie TV e film in uscita in Italia, tutte le novità e da quando

Catalogo Netflix luglio 2020: serie TV e film in uscita in Italia,...

Come sempre c’è grande interesse e attesa per il Catalogo Netflix dei mesi in entrata, e non ci sono eccezioni per luglio 2020: quali sono serie TV e film in uscita,? Ecco tutte le novità, i giorni predefiniti e quali le scadenze.

Del resto come sempre anche nel mese entrante il catalogo Netflix Italia luglio 2020, presenta delle vere ‘chicche’: le novità di serie TV e film non mancano mai. Qui è possibile vedere tutte le novità in arrivo questo mese.

Catalogo Netflix Italia luglio 2020: serie TV e film, cosa vedere e in quali giorni

Il catalogo Netflix di luglio 2020 si aggiorna con diverse novità e nuovi film e serie TV disponibili in streaming. Dopo il boom de La casa di carta 4 e Dark 3, sono in arrivo novità con titoli molto noti al pubblico quali The Umbrella Academy 2.

Cosa esce questo mese su Netflix? A luglio arrivano vari film e serie TV: la prima stagione de Il club delle Baby Sitter, parla dalla popolare serie di romanzi teen anni 90, accanto ai nuovi episodi di The Umbrella Academy e tante altre novità.

Il catalogo e la piattaforma sono consultabili via abbonamento, che cambia per modalità e prezzo e può arrivare ad essere condiviso fino a un massimo di quattro utenti alla volta.

Si ricorda che Netflix è fruibile da TV, Smart e Chromecast, PC, e anche console, tablet e smartphone tramite le applicazioni ufficiali per iOS e Android.

Partiamo subito dalle serie TV Netflix: luglio 2020 conta l’arrivo di alcune serie originali in prima visione, nuovi episodi e qualche vecchia conoscenza. Ecco il calendario delle novità principali per quanto riguarda le serie TV.

Catalogo Netflix luglio 2020: quali sono le serie TV che escono e quando

2 luglio

Mystic Pop-Up Bar (Stagione 1)

Warrior Nun (Stagione 1)

3 luglio

Il Club delle Babysitter (Stagione 1)

Le ragazze dell centralino (Stagione 5 parte 2)

Ju-On: Origins (Stagione 1)

4 luglio

Hook (Stagione 1, episodi a cadenza settimanale)

5 luglio

The Underclass (Stagione 1, episodi a cadenza settimanale)

8 luglio

Stateless (Miniserie)

9 luglio

The Protector (Stagione 4)

15 luglio

Oscuro Desiderio (Stagione 1)

17 luglio

Cursed (Stagione 1)

31 luglio

The Umbrella Academy (Stagione 2)

Netflix Italia: film in catalogo luglio 2020

Queste invece sono le news del calendario dei film originali Netflix e non in arrivo questo mese:

1 luglio

5 cm al secondo

Sotto il sole di Riccione

Bad Boys II

Dream House

Eurotrip

Geronimo

Il colore del crimine

Il figlio di Chucky

In punizione

Latin Lover: Istruzioni per l’uso

Le 12 fatiche di Asterix

Mickey occhi blu

Nemiche Amiche

The Big Sick

Troll Hunter

Tu, Io e Dupree

Week-end di Terrore

3 luglio

Desperados

5 luglio

Libera uscita

6 luglio

Happy Old Year

Overlord

7 luglio

Puzzle

10 luglio

The Old Guard

24 luglio

Offerta alla tormenta

The Kissing Booth

