Caterina Varzi: chi è la moglie del regista Tinto Brass

In questi momenti difficili il regista Tinto Brass, ricoverato in terapia intensiva in ospedale in seguito ad un malore, ancora una volta può contare sulla sua moglie, Caterina Varzi.

La bella avvocata ed ex attrice salernitana è la seconda moglie del regista, dopo il legame con Carla Cipriani, morta nel 2006.

Caterina Varzi: quanti anni ha, film, biografia, data di nascita, profilo instagram

Caterina Varzi è la compagna 56enne di Tinto Brass da 10 anni. Si è cominciato a parlare di lei da quando nel 2010, in seguito all’ictus del regista, la donna è stata sempre al suo fianco, in particolare per quanto riguarda la sua perdita di memoria.

Ex ricercatrice universitaria e avvocato, in passato Caterina Varzi è stata anche protagonista di un cortometraggio di Tinto Brass, Hotel Coubert, nel 2009, per poi diventare la sua assistente.

Il 3 agosto 2017 i due sono diventati marito e moglie a coronamento di un amore molto solido. Tinto Brass si è affidato sempre di più a lei dopo che gli è stata vicino nel momento buio in seguito all’ictus, e secondo un “patto” fra i due coniugi, è possibile che sarà protagonista anche del suo definitivo commiato.

Come hanno dichiarato in un’intervista, infatti, fra Caterina e Tinto ci sarebbe un accordo secondo il quale, in caso di condizioni irreversibili di malattia, la donna farebbe di tutto per accompagnare il regista verso una fine assistita. Un momento che i fan del maestro del cinema erotico si augurano sia più lontano possibile.