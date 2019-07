Chi è Tinto Brass: vita e carriera del regista di film erotici

Il regista Tinto Brass, maestro del cinema erotico in Italia, è attualmente ricoverato in ospedale in terapia intensiva. In tanti oggi stanno ripercorrendo la carriera e le tappe della vita del famoso regista.

Tinto Brass non è morto: una vita per il cinema, locandine dei film e frasi celebri

Tinto Brass, è nato a Milano nel 1933 e il suo vero nome è Giovanni. Famoso per i suoi film osé, molto criticate quanto seguite, si è fatto conoscere anche per la sua personalità eccentrica e goliardica, sempre pronto alla provocazione.

Da giovane Brass si laurea in legge e poi si trasferisce a Parigi, dove lavora come archivista alla Cinematheque Française. In Italia poi lavora con Alberto Cavalcanti e Roberto Rossellini.

Nella sua carriera come autore numerosi film di successo che sfruttavano il piacere voyeuristico degli italiani, con tantissime star del cinema e bellezze lanciate in prima persona: fra queste Stefania Sandrelli, Francesca Dellera, Debora Caprioglio, Claudia Koll, Katarina Vassilissa.

Tinto Brass è stato sposato con la sceneggiatrice e collaboratrice Carla Cipriani, morta nel 2006, da cui ha avuto due figli, Beatrice e Bonifacio. In seguito si è legato a Caterina Varzi, psicoanalista, ex-avvocato e attrice, che poi ha sposato nel 2017.