Che cos’è TikTok? Il servizio di Striscia la Notizia sulla nuova app che spopola tra i giovani e i VIP (Video)

Nella puntata di Striscia la Notizia di ieri, venerdì 1 novembre 2019, è andato in onda un servizio dedicato al nuovo social network TikTok. Un servizio che in poco meno di quattro minuti prova a spiegare cos’è TikTok e come funziona questa applicazione per smartphone che in poche settimane è riuscita a conquistare l’attenzione di centinaia di VIP italiani e giovanissimi, sempre più attivi nella creazione di brevi video divertenti da condividere sulla piattaforma.

Il servizio di Striscia la Notizia su TikTok

Per introdurre l’argomento l’inviata Rajae parte così: “Vi è mai capitato di vedere per strada adolescenti muoversi in un modo assurdo? Qualcuno li chiama Muser e sono le nuove star dei social. Tutti giovanissimi adorano mimare i loro cantanti preferiti ed inventare gag di pochi secondi che in un attimo fanno guadagnare milioni di click”.

TikTok è una piattaforma nata poco più di un anno fa di proprietà dell’azienda cinese ByteDance, in Italia il successo di TikTok è arrivato da pochi mesi, solo nelle ultime settimane all’interno della piattaforma si sono iscritte celebrità come Michelle Hunziker, Fiorello, Rovazzi, Caterina Balivo, Barbara d’Urso e molto altri personaggi tv ma anche influencer giovanissimi come Kessy e Mely, Marta Daddato, Cecilia Cantarano, Daniele Davì, Manuel Spadea, Virginia Montemaggi, Maryna, Zoe Massenti, Alison Daisy, Vincenzo Cairo, Luciano Spinelli ed Elisa Maino.