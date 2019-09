E’ ormai sempre più popolare: permette di crescere, conquistare consensi e perfino di arricchirsi. E’ Tik Tok, il social network che sta catturando sempre più adolescenti. E non solo loro, del resto. Ma che cos’è Tik Tok e come funziona? In cosa si differenzia dagli altri social?

Ed è vero, poi, che permette di diventare ricchi così come è successo a tanti tiktoker di professione nel mondo e, perfino in Italia, ad alcuni giovanissimi? Ecco tutto ciò che c’è da sapere se vi chiedete Tik Tok cos’è e come funziona e quali novità ha in dote.

Tik Tok, cos’è e come funziona: trucchi, info e suggerimenti

Tik Tok è l’app social del momento, destinata a crescere: il suo successo è dilagante, e promette di surclassare piattaforme come Instagram e di diventare più popolare di WhatsApp, Facebook e Twitter.

In cosa si differenzia Tik Tok? Semplice. Nella possibilità di creare video divertenti in lip sync. Ovvero? Cosa significa? E, nel dettaglio, come funziona? Ecco tutto quanto occorre sapere quando qualcuno che si chiede Tik Tok cos’è e come funziona vuole addentrarsi nei meccanismi e usarli al meglio.

TikTok, cos’è e come funziona l’app video che fa sincronizzare il labiale

Dunque, Cos’è TikTok e come funziona? Si tratta di una app per fare video con sincronizzazione labiale la cui semplicità di uso e immediatezza lo fanno piacere specialmente ai giovanissimi.

Sempre più popolare, sempre più terreno fertile per creare nuovi influencer che ne fanno addirittura un mestiere, si avvicina particolarmente ad un pubblico di giovanissimi.

Oggi, moltissimi tra coloro che usano Instagram stanno iniziando a provarlo, e altrettanto stanno facendo i genitori dei tanti fan dell’app che si chiedono cos’è Tik Tok e come funziona e se sussistano davvero i pericoli e i problemi di cui a volte si è parlato.

In particolare, si è discusso sul fatto che, attirando tanti adolescenti, possa essere pericoloso in termini di sicurezza e protezione della privacy.

Ma siccome sono tante le domande su Tik Tok e ancor più le persone che si chiedono cos’è Tik Tok e Tik Tok: cos’è e come funziona, vogliamo spiegare tutto con calma e semplicità. Ecco cosa occorre sapere.

TikTok: guida pratica e semplice all’uso dell’app

Come funziona Tik Tok e cos’è l’uso dei video che lo caratterizza? Come aggiungere gli effetti e quali sono le informazioni necessaria su privacy e sicurezza? Ecco come muoversi in sicurezza nella app dei clip in lip sync.

Tik Tok è un’app di social media che consente di creare sketch video o cantare in lip-sync: si tratta in pratica di video in cui si muove la bocca in sincrono con la canzone o una scena di un film.

L’app è attualmente disponibile in 34 lingue e conta 150 milioni di utenti attivi. Ha vissuto una prima fase, per poi cambiare nome. Da agosto 2018 non si chiama più Musical.ly ed è migrato su una struttura da social network più completa.

Si chiama, appunto, TikTok. In sostanza TikTok è l’ex Musical.ly, e ad alcuni potrebbe ricordare Dubsmash. Come sanno gli esperti web, Dubsmash è l’app che a qualche anno fa che permetteva di fare brevi clip in lip sync.

In verità Tik Tok fa molto di più. Infatti, oltre ai video di sincronizzazione labiale su TikTok si possono aggiungere effetti speciali, creare musical, e tanto altro. Si può ad esempio ballare, recitare, fare duetti, e creare vere presentazioni e tanti tipi di video brevi.

È un’app che stimola il talento e la creatività, ed è perfetta per chi è stufo di Facebook e Instagram e da un social cerca intrattenimento. Chi era su Musical.ly oggi è in automatico su Tik Tok: essendo iscritto all’app col il rebranding è entrato Tik Tok con lo stesso account.

Tik Tok, perché gli adolescenti lo amano

Permettendo di fare di ognuno dei giovani una potenziale web star, sia del canto che dell’intrattenimento, Tik Tok consente grandi consensi senza confini.

Gli adolescenti amano TikTok perché possono esprimere se stessi e dar sfogo alla propria creatività condividendo clip con effetti speciali. Ogni ragazzo è un possibile intrattenitore, una star, e può diventare a sua volta un influencer.

Come succede? E’ dovuto al fatto che Tik Tok ha centinaia di milioni di iscritti, e molti sono coetanei: quindi, la condivisione degli stessi valori offre la possibilità di diventare molto popolari e costruirsi un seguito di milioni di follower.

Inoltre, altro fattore è la condivisione. I contenuti creati su Tik Tok possono essere condivisi anche su altre piattaforme, come Facebook e Instagram.

TikTok: come funziona la sezione Per Te

In primis, per usare Tik Tok scaricare l’app sul telefono. TikTok è disponibile gratuitamente su App Store e Google Play Store, ed è rappresentata dall’icona di una nota musicale con colori neon su sfondo nero.

Dopo il download, basta aprirla per vedere subito i video in riproduzione caricati dagli altri utenti. Qui si può scegliere tra “Seguiti” e quelli consigliati “Per te”. Per condividere video è necessario aver creato il tuo account.

Tik Tok: come creare un account

Dunque, il prossimo passaggio è: come creare un account su Tik Tok? Per fare video e usare tutte le funzionalità di TikTok occorre iscriversi o accedere con il tuo account se già iscritti.

Per creare un account è necessario inserire l’email oppure il numero di telefono, o scegliere di fare il log up tramite account Facebook, Twitter, Google o Instagram.

Questa opzione è molto più comoda e veloce, ma molti esperti consigliano, per ragioni di sicurezza di non associare due account e creare un account TikTok da zero. Per continuare, si deve inserire la data di nascita. Il limite d’età per poter usare TikTok è 13 anni.

Fatto questo l’account è attivo: ora si può impostare la pagina profilo, che è molto simile a quella di Instagram. In pratica c’è una foto profilo tonda e il feed dei video caricati, e l’icona. L’utente trova in alto a destra per le Impostazioni utili:gestione account, privacy, notifiche, centro assistenza.

Si trovano altresì il numero di seguiti, fan e cuori. Il personale feed mette in evidenza ciò che accade nella community, e nel feed Per te si vedono i video su misura per te, selezionati in base ai gusti e interessi personali. In più, si trova pure un’icona per il “benessere digitale” che avvisa gli utenti che hanno utilizzato l’app per più di 2 ore.

Tik Tok, come caricare video con effetti

Il cuore di Tik Tok, la parte più interessante è quella della creazione dei video. Fare un video su Tik Tok è davvero semplice: basta premere il pulsante centrale con il simbolo del [+], cliccare o fare touch su Consenti l’accesso alla fotocamera e al microfono e confermare con OK.

All’apertura della fotocamera si può optare per la modalità di registrazione tra normale e selfie, proprio come su Instagram Stories. Al di là di creare un video nuovo dalla Camera di TikTok, è possibile caricare un video o una foto già esistente sul telefono e poi modificare a piacere.

Come si fa? Basta premere sull’icona in basso a destra vicino il tasto rosso. Puoi vedere che mostra una foto del tuo rullino in anteprima: lì si sceglie se caricare un video o una foto o anche più di uno, in modalità multipla).

Tik Tok: come fare ad aggiungere un suono ai video

Ai video, naturalmente si possono anche aggiungere dei suoni. Ma come fare? Anche in questo caso è semplicissimo. E’ stato creato un pulsante, Aggiungi un Suono: da qui si può decidere quale musica incorporare nel video.

A disposizione ci sono delle playlist divise per categoria: ad esempio Sanremo 2019, Global Hits, Popolari, Viral. In verità si può anche scegliere direttamente il brano da aggiungere digitando titolo o artista sulla barra Cerca. Una volta che appare la canzone basta premere sul segno della spunta che appare a destra.

Ora che è pronta la musica di sottofondo, dalla schermata della fotocamera si può anche tagliare il suono in qualsiasi punto del video. In pratica, ogni adolescente può diventare un produttore musicale di sé stesso.

Come si fa? Basta premere l’icona della nota musicale con la x che appare nella lista dei simboli sulla destra. Anche la velocità di riproduzione può essere cambiata: la musica, e quindi il lip sync, andrà più o meno veloce in base al tasto selezionato: ovvero 1x è normale, mentre 2x, 3x sono più veloce. Per registrare il video premere il tasto rosso centrale.

Tik Tok: come aggiungere effetti, filtri e scritte in movimento

Altro passaggio molto amato in Tik Tok è quello che permette di aggiungere effetti e filtri. Ed è altrettanto semplice. Ebbene, per inserire gli effetti premere l’icona dei tre cerchietti colorati. Per attivare e disattivare l’effetto bellezza premere l’icona della bacchetta magica.

Si ricorda inoltre che può registrare sia in modalità normale che selfie: il tasto per farlo è quello della fotocamera in alto a destra. Invece, per aggiungere scritte in movimento, filtri, adesivi, effetti 3D, occhiali, orecchie, musi di animali e tanto altro ancora, occorre premere il pulsante Vlog 123 che si trova in basso a sinistra accanto al tasto rosso.

Tik Tok: come cancellare un video

Il video è pronto, ma magari non piace? L’esecuzione non è delle migliori? Nulla di preoccupante. Si può cancellare. Si ricorda che per fare un video senza tenere premuto il pulsante di registrazione si deve usare la funzione timer. Premere l’icona dell’orologio col numero 3 e poi su Inizia conto alla rovescia. Una volta attivato, il video inizierà a registrare automaticamente dopo alcuni secondi.

Nel caso non ti piacesse il video caricato si può cancellarlo. Per eliminare un video da Tik Tok aprilo e premi l’icona dei tre puntini a destra, scorri sul carosello che appare in basso e premi su Elimina. Sempre da questa area si attiva la funzionalità duetto, download video, salva tra i preferiti, commenti e live photo.

Tik Tok pericoli: la privacy è al sicuro?

Dubbi amletici scorrono nella testa dei genitori. Tutta questa popolarità, tutta questa passione social, per i figli, è sicura? Tik Tok è sicuro? Partiamo dai termini della privacy di TikTok è chiarito che bisogna avere almeno 13 anni per usare l’app.

Il problema è che questo limite può chiaramente essere evaso inserendo una data di nascita falsa. Per impostazione predefinita, tutti gli account sono pubblici, quindi chiunque – anche i non iscritti – può vedere ciò che condividono gli utenti. Tuttavia, solo i follower approvati possono inviare i messaggi privati.

Gli utenti possono esprimere apprezzamento o reazioni a un video, seguire un account o inviarsi messaggi. Certo: c’è il rischio che degli estranei possano contattare direttamente i ragazzini sull’app, i quali potrebbero essere tentati di accettare le richieste pur di ottenere un seguace o un Mi Piace in più.

Tik Tok: come fare per proteggere i propri figli

Ma ci si può tutelare. Tra le impostazioni dedicate alla privacy c’è la possibilità di attivare la modalità per filtrare i contenuti inappropriati. Esiste la modalità Off/Amici per inviare messaggi solo se ci si segue reciprocamente.

C’è l’impostazione di account privato in modo che tutti i video possano essere visti solo dal creatore e dai follower accettati. Con un account privato, si può approvare o rifiutare le richieste degli utenti e limitare i messaggi in arrivo solo ai seguaci. Ad ogni modo anche per account privato la foto del profilo, il nome utente e la biografia sono visibili a tutti. Ultima nota. Per motivi di sicurezza, su Tik Tok non si possono inviare fotografie o video tramite messaggio privato.

