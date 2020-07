Chi è Francesca, la nuova fidanzata di Achille Lauro

Achille Lauro e la nuova fidanzata. A paparazzare la novella coppia è stato il settimanale Chi, capace di fotografare il cantante insieme alla sua nuova fiamma in intimità. Galeotti sono stati i festeggiamenti per i suoi 30 anni.

Solitamente abbastanza schivo, stavolta il cantante di “Me ne frego” non è riuscito a restare nell’ombra insieme alla sua nuova ragazza.

Achille Lauro paparazzato con la fidanzata da Chi: ecco chi è la nuova compagna, foto, instagram

A quanto risulta, il suo nome è Francesca: tatuaggi e capigliatura mora, la ragazza non è un volto noto dello showbiz, motivo per il quale non si conosce ancora tantissimo di lei.

Achille Lauro è infatti molto bravo a tenere il riserbo sulla sua vita privata, e gli addetti ai lavori hanno faticato non poco per riuscire a carpire qualche dettaglio per i fan.

Durante il lockdown Achille Lauro si è dedicato alla scrittura di tanti nuovi brani, utili a realizzare il suo nuovo album, ma è riuscito a ritagliarsi il tempo per festeggiare il suo trentesimo compleanno in quel di Sabaudia.

Nella bella località marittima in provincia di Latina, Achille Lauro ha ricevuto la sua torta di compleanno con gli amici più fidati, fra i quali spiccava una bella mora sconosciuta ai più. Proprio con lei, Achille è stato fotografato dai paparazzi in atteggiamenti intimi e inequivocabili.