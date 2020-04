Chi l’ha visto?, puntata 8 Aprile 2020 ore 21,20 su Rai3: anticipazioni temi e news coronavirus

Sempre alla ricerca di nuovi risvolti su indagini e sparizioni, su drammi personali e familiari che lasciano ombre di mistero nella vita dei protagonisti e di tutti coloro i quali sono interessati, Chi l’ha visto?, storico programma della Rai, torna ancora una volta puntualissimo su Rai3 con una nuova serata ricca di spunti.

Naturalmente, come succede da qualche tempo, anche questa puntata fará la spola tra i casi su cui comunemente il programma indaga e, ovvio, sulla stretta e drammatica attualitá legata al coronavirus ed alla terribile pandemia che sta facendo perdere la vita a un numero sempre crescente di donne e uomini.

Come si snocciola dunque la puntata di Chi l’ha visto? di oggi 8 Aprile 2020? Ecco le anticipazioni che arrivano direttamente dalla Rai a mezzo di comunicato.

Chi l’ha visto, anticipazioni puntata 8 Aprile 2020. La storia di Lorena uccisa dal suo fidanzato

A Chi l’ha visto?, oggi 8 Aprile si parla della storia di Lorena uccisa dal suo fidanzato.

Non si placano i femminicidi in una fase in cui si è costretti a casa, e con uomini che diventano ancora piú violenti. “Chi l’ha visto?” – nella puntata di oggi mercoledì 8 aprile alle 21.20 su Rai3 parla della storia di Lorena, una ragazza con il sogno di diventare un medico.

Aveva 27 anni e viveva con il suo fidanzato che una sera l’ha uccisa e poi ha chiamato i carabinieri. Cosa è successo in quella casa?

Nel programma di Federica Sciarelli come di consueto, inoltre, si va avanti con l’inchiesta su Alzano Lombardo: l’ospedale che non ha chiuso e la zona rossa che non è stata fatta.

Un tema questo che ha fatto discutere parecchio, specialmente in questi drammatici giorni da pandemia da covid-19 che non si placa. Un focus anche su notizie della ultima ora, con approfondimenti e segnalazioni in perfetto stile del programma.