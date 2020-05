Chiara Ferragni ha una sosia: Lucrezia Melito Mangilli, ecco chi è, età, vita privata, Instagram

Anche le influencer hanno i sosia, ed è il caso di Chiara Ferragni, che ha riscontrato come in giro ci sia una donna, bellissima a dir poco, che le somiglia tantissimo. Ma di chi si tratta?

Tutti noi abbiamo più o meno la presunzione di essere unici e inimitabili e per certi versi è davvero così: ma quanto all’aspetto fisico, pare che ognuno di noi abbia sette sosia. Ecco, magari non proprio sette belle e pronte quanto lei: ma Chiara Ferragni ne ha almeno una.

Chiara Ferragni, chi è Lucrezia Melito Mangilli, la sosia bellissima: anni, carriera, di dov’è, misure, Instagram

La nota influencer e oggi fashion designer e imprenditrice digitale a ha scoperto di avere una sosia e per trovarla non è stato certo andare all’altro lato del mondo: anche lei lavora nel mondo dello spettacolo e si chiama Lucrezia Melito Mangilli. La sua somiglianza con Chiara è netta, evidente.

Basta dare una occhiata alla foto che mette le due in paragone. Molti si chiedono: chi delle due è Chiara Ferragni?

Ma al di là di assomigliare alla lady Fedez, chi è Lucrezia Melito Mangilli, la sosia di chiara Ferragni?

Lucrezia è una bellissima ragazza dai capelli biondi e dalle forme sinuose, che all’attività di studentessa di Farmacia ha aggiunto quella di modella. E proprio in questa funzione, si è mostrata al grande pubblico, sfilando in un completo di biancheria intima in pizzo rosa durante la puntata di Ciao Darwin Umani contro Mutanti.

Bella, accattivante e sensuale, tra le fila degli Umani, è stata subito vista come “la sosia di Chiara Ferragni“, ma ha tenuto a dire subito: “Le mie curve sono naturali, non imito nessuno, io sono così come mi vedete”.

Eppure la somiglianza con la influencer da 20 milioni di follower è evidente: in comune i lunghi capelli biondi, gli occhi azzurri e il taglio delle labbra. Ma anche la forma delle sopracciglia è molto simile e Lucrezia accentua la somiglianza truccando gli occhi proprio Chiara.

Del resto, chi fa di professione la influencer, influenza, giusto? E nel mondo dello spettacolo e dello showbiz, vi sono dei canoni molto precisi. Chissà, però, se presto la stessa Lucrezia non avrà a sua volta una sosia, o se qualcuno dirà della Ferragni che le assomiglia tantissimo.