Cinema, rispetto al 2018 sono aumentati gli spettatori

Inutile stare a rispiegarlo ogni volta: complice la calura ormai i week-ed sono al completo appannaggio di ‘mari e monti‘, e dunque – per quanto climatizzate – le sale cinematografiche (arene a parte), in questo periodo vivono il loro peggior momento economico. Del resto, chiamata al ‘paragone’ anche la statistica non delude: se rapportato infatti allo stesso periodo del 2018, questo fine settimana riesce addirittura a segnare un sorprendente +3,1%!

Tuttavia, come diceva ‘quel tale’, nonostante l’afa ‘qualcosa si muove’. Certo non le folle oceaniche, ma un nutrito gruppo di stoici cinefili continua a seguire con puntuale passione ogni novità, guidato dallo ‘zoccolo duro’ del genere o dell’attore in particolare, che seppure a fatica, riesce comunque a ‘smuovere’ un po’ i botteghini.

I film più visti del week-end

E’ il caso ad esempio della new entry della settimana, ‘Arriverderci professore‘, che debutta direttamente al primo posto della classifica. Evidentemente, che sia nei panni del macchiettistico ‘pirata dei caraibi’ o in qualunque altro suo personaggio – puntualmente monocorde – Johny Depp piace e funziona. Infatti questo fine settimana ha portato a casa 515.484 euro d’incasso.

Ne fa le spese il colorito ‘Pets 2 – Vita da animali‘: se i bambini vengono ‘di forza’ portati fuori porta (rinunciando al popcorn al buio), tuttavia i 478.576 euro registrati (sui 2.818.383 incassati complessivamente dalla sua uscita), non sono affatto male.

Regge bene per il momento ‘Aladdin‘ (370.377 euro), rimpinguando le casse, forte dei 14.510.942 euro incassati fino ad oggi.

Altra new entry – è uscito lo scorso mercoledì – è ‘La bambola assassina‘, capace di risvegliare gli ‘ancestrali’ incubi delle passate generazioni, che hanno subito affrontato di petto la trama senza attendere il week-end. Tanto è che dei 302.746 euro di biglietti staccati nel fine settimana, vanno aggiunti gli altri circa 60mila, incassati da mercoledì a venerdì. E, lo ripetiamo, di questi tempi (considerando l’inconsistenza di questo ritorno ‘esagerato’), non è per niente male.

Senza lode e senza infamie, a ‘X-Men: Dark Phoenix‘, bastano i 283.069 euro raccolti, per figurare al quinto posto dei film più visti in Italia.

Resiste bene invece ‘Il traditore‘ di Bellocchio il quale, non aiutato dall’ormai tracimante ‘cinema d’inchiesta televisivo’, continua ad interessare e con 145.432 euro, tocca i 4.200.776 euro totali.

Leggero, ironico al punto giusto, l’horror estivo di Jim Jarmusch, ‘I morti non muoiono‘ con 137.394 euro resta aggrappato al settimo posto.

Bastano invece appena 95.631 euro a ‘Rapina a Stoccolma‘, per entrare direttamente in classifica.

Non si arrende invece ‘Godzilla 2: King of the Monsters‘, giunto a 2.156.829 euro di biglietti venduti, 91.006 euro dei quali in quest’ultimo week-end.

Infine, ‘la prima volta’ alla macchina da presa di Tirabassi è piaciuta, ed ‘Il grande salto‘, che restituisce al cinema l’amata coppia tv del regista-attore insieme a Ricky Memphis, vale il decimo posto con 54.683 euro incassati.

