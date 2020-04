Conferenza Conte 6 aprile 2020: la diretta streaming (Video)

Diretta Conferenza Stampa Conte oggi 6 aprile 2020

Si è da pochi minuti concluso il nuovo Cdm in cui il Premier Conte ha avuto l’opportunità di confrontarsi con tutto il Governo per varare importanti provvedimenti per fronteggiare l’emergenza Coronavirus in Italia. Nel corso dell’incontro, iniziato intorno alle ore 12, sono stati affrontati vari argomenti correlati alla pandemia da Covid-19 tra cui ci sono stati due focus principali: il Liquidità Imprese e il Dl Scuola.

Tuttavia a questi punti se ne sono aggiunti numerosi altri tra cui le misure sul golden power, il rinvio delle Elezioni Amministrative in autunno ed i nuovi fondi per il Commissario Domenico Arcuri. Per comprendere meglio quanto successo oggi nel Consiglio dei Ministri convocato il 6 aprile 2020 a Palazzo Chigi non ci resta che attendere la diretta della conferenza stampa di Giuseppe Conte attesa intorno alle ore 20.20.

Conferenza Giuseppe Conte 6 aprile 2020: live streaming

Per seguire in diretta streaming la conferenza del Premier Giuseppe Conte l’appuntamento è su questa pagina intorno alle ore 20.20 di lunedì 6 aprile 2020.

Il discorso di Conte di stasera potrà essere guardato in tempo reale su questa pagina tramite il player video disponibile qui sotto o sulle pagine social del Presidente del Consiglio “Giuseppe Conte“. La stessa diretta sarà in onda anche sui principali canali tv all news tra cui SkyTG24, Rai News 24 e TgCom24.