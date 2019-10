Consigli fantacalcio 7^ giornata, 5 difensore da bonus da schierare

La settima giornata di fantacalcio è vicina, superata quella si può già iniziare a tirare un primo bilancio della stagione. Senza però scadere in facili entusiasmi o al contrario in isterici disfattismi. Il campionato è lungo, chi ora non sta dando il meglio delle proprie potenzialità tra un mese potrà diventare un punto fermo della squadra.

Durante la sosta delle nazionali si può però iniziare a capire se c’è qualche reparto da migliorare, soprattutto in termini di titolarità. Prima però c’è la settima giornata di fantacalcio da giocare. E da vincere. Per questo dopo avervi consigliato scommesse, attaccanti e centrocampisti è tempo di difensori da bonus

Fantacalcio settima giornata, 5 difensori da bonus

I bonus dalla difesa possono essere determinanti per la vittoria di una partita. Quando i gol non arrivano dall’attacco potrebbe pensarci un difensore a portare il tanto agognato +3. Non sono molti i difensori in grado di riuscirci, ma se li avete in rosa non esitate a schierarli. Di seguito 5 difensori che potrebbero portare bonus nella7^ giornata di fantacalcio:

Malcuit

Kolarov

Smalling

Kjaer

Criscito