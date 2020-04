Coronavirus, i Fatti vostri, puntata 2 Aprile: Benedetta Parodi con Fabio Caressa da Giancarlo Magalli

Italica Grondona, detta nonna “Lilla”, la donna di 102 anni divenuta un simbolo della sfida al coronavirus, è tra gli ospiti della puntata de “I Fatti Vostri” di oggi giovedì 2 aprile, alle 11.00 su Rai2.

Italica è stata colpita dal Covid-19 ed è guarita e dimessa dall’Ospedale San Martino di Genova. Ma poi si passa ancora una volta a parlare dei vip e del modo in cui stanno in casa in questi giorni personaggi famosi: Benedetta Parodi, conduttrice tv e il marito Fabio Caressa, giornalista sportivo e presentatore di Sky, racconteranno come stanno passando le giornate a casa e come cercano di far divertire i loro figli.

Spazio anche ad Alessandro Allocca, giornalista che da anni vive a Londra, che parlerà al pubblico de “I Fatti Vostri” delle condizioni del principe Carlo, sulle misure per salvaguardare la Regina.

E ancora, un’intervista a Iacopo Mastrangelo, il giovanissimo chitarrista romano che ha incantato il web, suonando le musiche di Ennio Morricone dal suo balcone di piazza Navona.