Coronavirus, Scuola a casa, lezioni per le secondarie di secondo grado su RaiPlay e Rai Scuola

Nonostante i dati dell’emergenza da coronavirus stiano diminuendo in quanto a contagi e positività tanto da indurre verso la Fase2 c’è una categoria di persone che non tornerà per il momento alle abitudini tradizionali, ovvero gli studenti.

Sappiamo già che non ci sarà la riapertura delle scuole almeno fino a dopo l’estate, e per questa ragione i ragazzi devono fare di necessità virtù.

Oltre alle lezioni online e a distanza, uno dei compiti piú importanti adesso lo riveste la tv in relazione all’apprendimento scolastico dei giovani ragazzi e ragazze. Cosa prevede la tv di Stato? Una serie di corsi per diverse categorie scolastiche. Ecco quali, e in quali canali e orari specifici.

Fare scuola da casa con lezioni vere tramite la Rai: è questo il progetto di RaiScuola che ha messo in piedi nel dettaglio delle lezioni per le scuole e, tra queste, quelle secondarie di primo e di secondo grado.

Ecco dunque l’elenco odierno delle lezioni per quelle di Primarie e Secondarie di primo grado che si terranno appunto su RaiScuola.

Scuola a casa, lezioni per le secondarie di secondo grado con RaiScuola

Venerdì 24 aprile, “La scuola in Tivù” per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, in onda su Rai Scuola (canale 146), RaiPlay e disponibile in HD sul canale 133 TivuSat, propone queste lezioni:

08.30 – Spagnolo: Vocabolario, dialogo, grammatica, tenuta dal professor Marco Morretta dell’Istituto “Carlo Emilio Gadda” di Paderno Dugnano (Milano) (replica alle 18.00).

9.30 – Matematica: Gli integrali indefiniti, con il professor Valerio Guido dell’Istituto “Ettore Majorana” di Brindisi (replica alle 14.30).

10.30 – Latino e Greco: Poesia e amore nel mondo antico, con la professoressa Francesca Romana Nocchi del Liceo Ginnasio Statale “Dante Alighieri” di Roma (replica alle 15.30).