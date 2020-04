Coronavirus, sole e vitamina D: quanto fa bene per ridurre il rischio di contagio

Dal lavarsi regolarmente le mani per evitare di toccarsi il viso, esistono diverse misure che hanno dimostrato di ridurre il rischio di coronavirus. Ora, un esperto afferma che sottoporsi a 10 minuti di sole al giorno può anche aiutare a ridurre il rischio di contrarre il virus.

La dottoressa Rachel Neale, ricercatrice del QIMR Berghofer Medical Research Institute di Brisbane, afferma che avere bassi livelli di vitamina D può renderti vulnerabile al COVID-19. “Ora, più che mai, non è il momento di essere carenti di vitamina D. Avrebbe senso che essere carenti di vitamina D aumenterebbe il rischio di avere Covid-19 sintomatico e potenzialmente avere sintomi peggiori. E questo perché la vitamina D sembra avere effetti importanti sul sistema immunitario”.

Esporsi 10 minuti al sole riduce il rischio di coronavirus: cosa dice lo studio

In uno studio dell’anno scorso, il dottor Neale ha testato 78.000 partecipanti e ha scoperto che quelli con bassi livelli di vitamina D avevano quasi il doppio delle probabilità di sviluppare infezioni respiratorie acute. Quelle persone avevano anche maggiori probabilità di rimanere più a lungo malate, secondo i ricercatori.

La vitamina D viene prodotta naturalmente dai nostri corpi in risposta alla luce solare e può essere trovata anche in numerosi alimenti, tra cui tuorli d’uovo, carne rossa e pesce azzurro.

Secondo il dottor Neale, bastano 10 minuti di luce solare al giorno per ottenere la dose giornaliera di vitamina D. Tuttavia, questo può essere complicato durante il blocco.

In alternativa, si può prendere in considerazione l’assunzione di 10 microgrammi di vitamina D al giorno per mantenere in salute ossa e muscoli. Questo perché potresti non ricevere abbastanza vitamina D dalla luce solare se sei in casa per gran parte della giornata.