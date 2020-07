Cortesie per gli ospiti puntate di oggi 20 Luglio su Real Time: orari, canale, repliche

Inizio di settimane e, in TV, ritorno in onda anche oggi per Cortesie per gli ospiti: nella giornata del 20 Luglio 2020 per di più, poi, l’appuntamento è doppio. Oltre alla versione ‘ordinaria’, diciamo così, vi è quella B&B. Insomma, anche oggi un’altra serie di puntate fondate sulle sfide a base di pietanze, stili e presenza dei piatti. Cortesie per gli ospiti è dunque pronto a ripartire oggi: ma che ora andrà in onda e quante sono le puntate? E su cosa si basano le puntate di Cortesie per gli ospiti di oggi 20 Luglio 2020?

Cortesie per gli ospiti come ben sanno i fan e gli esperti di TV e format, è reality show italiano in onda su Real Time che si base di fatto su ‘sfide’ e prove di cucina sui vari aspetti cruciali come la presentazione, l’accoglienza e la qualità dei piatti. Sono messe alla prova tutte le peculiarità culinarie, dall’arredo, dalla tavola, fino alla compagnia agli ospiti e per le portate.

Ma oggi cosa accadrà? Che cosa vedremo nelle puntate odierne del 20 Luglio di Cortesie per gli ospiti?

Cortesie per gli ospiti 2020: puntate di oggi 20 Luglio 2020

Ecco tutte le informazioni su Cortesie degli ospiti in onda oggi 20 Luglio 2020 su Real Time, canale 31 digitale terrestre.

12:20 Cortesie per gli ospiti B&B – Torre della Botonta vs. Borgo San Sisto

In questo primo particolare episodio vediamo Fortunato e Marta alla gestione di un B&B dai forti richiami medievali. Federica e Marco, invece, aprono le porte gli ospiti del loro suggestivo ‘Borgo San Sisto’.

13:20 Cortesie per gli ospiti B&B – Palazzo Borghesi vs. Relais degli Angeli

Paolo e Cristina, padre e figlia, gestiscono un B&B in pieno centro storico a Siena. Flaminia e Virginia, sorelle, puntano sullo stile della loro sede.

14:20 Cortesie per gli ospiti B&B – Villa Cavadini vs. Villa Liberty

Infine, per l’ultima puntata odierna sullo stile b&B, Elisabetta e Beatrice, madre e figlia, mostrano la loro residenza d’epoca ad Appiano Gentile. Guido ed Elisabetta vogliono stupire gli ospiti con SPA privata vista Lago.

18:25 Cortesie per gli ospiti – Ep.7

L’appuntamento riprende nel pomeriggio di oggi con Greta e Giorgia che hanno messo su un menù fresco dai sapori estivi per sfidare Pasquale e Carmine, artisti partenopei che si danno da fare nella posteggia napoletana e in altri spettacoli tradizionali.

19:25 Cortesie per gli ospiti – Barbara e Simona vs. Linda e Rudi

Barbara e Simona producono un menù all’insegna del sole di Riccione. Linda e Rudi proseguiranno con la Romagna nel sangue; ma chi avrà la meglio?

20:20 Cortesie per gli ospiti – Mario e Alice vs. Valentina e Claudia

Mario e Alice, amanti dei dettagli, organizzano una serata a tema bollicine. Valentina e Claudia, appassionate di moda, puntano sui loro piatti più apprezzati.