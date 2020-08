Cortesie per gli ospiti puntate di oggi 22 Agosto su Real Time: orari, canale, repliche

Cortesie per gli ospiti oggi 22 Agosto 2020: il programma televisivo di Real Time, torna in tv con puntate tutte da vivere di ‘gusto’. Cortesie per gli ospiti anche oggi tiene banco tra i fan su Real Time, canale 31: ma a che ora andrà in onda e quante sono le puntate? Cosa si vedrà nelle puntate di Cortesie per gli ospiti di oggi 22 agosto 2020?

Cortesie per gli ospiti tutti i giorni, su Real Time, fa giocare concorrenti sugli aspetti come la presentazione dei piatti, l’accoglienza in sala e la qualità dei piatti. Sono messe in gioco le arti culinarie, e non solo: si deve valutare l’arredo, la tavola, la compagnia agli ospiti e le portate. Che cosa ci sarà da vedere nelle puntate odierne del 22 agosto di Cortesie per gli ospiti?

Cortesie per gli ospiti 2020: puntate di oggi 22 Agosto 2020

Ecco tutte le news sulle puntate di Cortesie degli ospiti in onda oggi 22 Agosto 2020 su Real Time, canale 31 digitale terrestre.

11:30 Cortesie per gli ospiti – Maly e Luca vs. Alessandro e Andrea

Nel primo episodio di oggi Maly e Luca producono un percorso culinario ispirato alla loro personalità. Alessandro e Andrea puntano su una serata basata sui sapori decisi.

12:30 Cortesie per gli ospiti – Lorella e Tiziana vs. Carla e Francesca

Lorella e Tiziana invece in questa puntata propongono una serata ispirata alla Giordania. Le sfidanti Carla e Francesca portano a tavola le loro colorate e diverse personalità.

13:30 Cortesie per gli ospiti – Guendalina e Arianna vs. Marco e Mirko

Intorno all’ora di pranzo ecco Guendalina e Arianna che portano a tavola grandi contrasti. I loro avversari Marco e Mirko ribattono con gusti accesi e mille sfumature.