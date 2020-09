Covid-19 nelle scuole: positiva ad Acilia. E ad Aprilia nuovo focolaio dopo compleanno

Nelle stesse in cui triplicano i casi di contagiati in terapia intensiva a Roma a causa del covid-19, il coronavirus continua a rendere problematico il prosieguo dell’anno scolastico nel territorio laziale (come del resto in tutta Italia), oltre che a riaccendere nuovi focolai nel territorio regionale. Uno degli ultimi casi è ad Aprilia, dopo un compleanno. Mentre ad Acilia un nuovo caso di positività di una studentessa ha portato alla quarantena tutti i contatti scolastici.

Covid-19 nelle scuole: positiva ad Acilia. Focolaio a Aprilia

Una studentessa è risultata positiva in un liceo di Acilia: didattica a distanza per la classe. Sentendo il preside emerge come “l’alunna ha frequentato la scuola solo per un giorno, dopodiché ha saputo che era entrata in contatto con una persona positiva, estranea alla scuola”.

Al liceo scientifico statale Enriques del X Municipio di Roma si è verificato un caso di Coronavirus. Si tratta di una studentessa che frequenta la sezione linguistica dell’Istituto, dislocata ad Acilia, in via Andrea da Garessio 109.

A dar conferma del caso di Covid-19, è stato l’istituto che ha ad Ostia la sede principale. La studentessa frequenta il secondo anno del linguistico. Secondo quanto si apprende la Asl Roma 3 ha effettuato i tamponi a tutti i compagni di classe. In attesa dell’esito del test sui compagni della ragazza, è stata imposta la quarantena obbligatoria per la classe.

“L’alunna ha frequentato la scuola solo per un giorno, dopodiché ha saputo che era entrata in contatto con una persona positiva, estranea alla scuola”, chiarisce il preside del Liceo nel comunicato ufficiale. La Asl Roma 3, rende noto ancora l’istituto, ha disposto “l’isolamento per 14 giorni per tutta la classe, i docenti e il personale Ata (anche loro in isolamento) saranno sottoposti a tampone e la sanificazione degli ambienti scolastici interessati”. “Mercoledì le lezioni ripartiranno regolarmente, ad eccezione della classe interessate che svolgerà la didattica a distanza”, spiega il preside.

Intanto in tema Covid 19, altri sedici casi ad Aprilia: focolaio acceso dopo un compleanno. Mentre il sindaco dichiara che “ho chiesto all’Asl di installare un drive-in test in città”, la situazione dei contagi ad Aprilia torna a alzare la preoccupazione. Nella giornata di ieri l’Asl di Latina ha comunicato 16 nuovi casi, un numero giornaliero di contagi che in città non si toccava neanche tra marzo e aprile. Tra le 140 persone in isolamento domiciliare precauzionale sono ben 73 le persone in attesa di tampone.

Tra i 16 nuovi positivi una gran fetta (7) sarebbero legati a una festa di compleanno, una giornata conviviale tra amici e parenti in un’abitazione nelle campagne di Aprilia. Gli altri casi di riguardano invece link familiari.

