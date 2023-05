Covid, Falcone (SIMIT): “In futuro micro onde pandemiche che colpiranno pazienti fragili”

(Adnkronos) – “Il futuro del Covid19 quale sarà? Un serie di micro ondate epidemiche. Non avremo più grandi ondate ma delle mini onde in cui avremo localmente, e con scarsa capacità di previsione, una diffusione del virus che andrà a colpire in maniera abbastanza robusta soprattutto i pazienti fragili e immunodepressi. Su questi ultimi l’attenzione dei medici e della comunità scientifica si dovrà andare a focalizzare”. Lo ha dichiarato il Prof. Marco Falcone, dell’Università di Pisa e segretario SIMIT, a margine dell’evento “Dalla pandemia al New Normal, tra Covid e Long Covid, organizzato da HC Training a Roma presso il Palazzo dell’Informazione di Adnkronos