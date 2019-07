Daniel Posniak ed il suo mondo

Daniel Posniak (nome completo Daniel Lorenzo Posniak) nasce a Brescia da madre italiana e padre sudafricano. Inizia a cantare all’età di quattro anni, ma resta solo un hobby fino all’età di 14 anni, quando inizia a prendere lezioni presso la scuola di canto Vocal Care gestita da Danila Satragno (vocal coach di Jovanotti, Ornella Vanoni, Giuliano Sangiorgi, Annalisa Scarrone, Irama, Roby Facchinetti, Biagio Antonacci, Arisa, Giusy Ferreri, Manuel Agnelli e molti altri).

A maggio 2017 si esibisce a Scalo Milano in apertura alla serata evento Deejay Time Reunion, che vede protagonisti Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso.

Nel settembre 2018, il cantante apre il concerto di Chiara Galiazzo durante la serata Summer Music & More a Scalo Milano, realizzata in collaborazione con Radio 105. Ad aprile 2019 esce il singolo di debutto “Movie”, presentato per la prima volta dal vivo durante la serata evento Deejay Time Reunion a Locate di Triulzi (MI) lo scorso giugno.

Ora questo giovane artista presenta online il video di ‘Over You‘, il suo nuovo singolo attualmente in radio e disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download. Nel video, girato da Giovanni Riviera, Daniel Posniak trascorre una giornata estiva tra piscina e luna park, lontano dagli impegni quotidiani, insieme alla sua ragazza e ai suoi amici.

Come spiega lo stesso Daniel Posniak, ‘Over You’ è un brano dal sound pop/dance e raggaeton scritto in inglese con contaminazioni in lingua spagnola che racconta l’estate, vista dai giovani come la stagione del divertimento e degli amori intensi e fugaci. “Girare il video – aggiunge ancora l’artista – è stato molto divertente, soprattutto perché l’ho realizzato in compagnia della mia ragazza e dei miei più cari amici. Ho voluto inserire tutti gli elementi che per me rappresentano l’estate: acqua, sole, festa, fuoco, ballo e divertimento!”.

Max