Diodato: chi è, età, carriera, Instagram, vita privata del cantante di Sanremo 2020

Viene considerato come uno degli artisti emergenti, i suoi brani e i suoi testi piacciono, fanno riflettere, emozionano e intascano premi: lui è Diodato, uno degli artisti italiani più in voga in questi ultimi tempi.

Chi è Diodato? Ci sono molti fan che potrebbero raccontare tutto e il contrario di tutto su di lui, ma il fatto è che la sua popolarità è cresciuta a dismisura tra il grande pubblico quando è emersa l’ufficialità della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2020 condotto, come sappiamo da Amadeus.

Ma noi a parte questo cosa sappiamo su di lui? Cosa viene fuori indagando sul suo conto e della sua carriera e vita privata?

Diodato: chi è, anni, esordi, social, Sanremo, privacy, Levante

Accompagnato anche un pò da chiacchiere di gossip e paparazzate, in realtà Diodato è rinomato per la qualità dei suoi lavori.

Il cantante di Sanremo 2020 anagraficamente si chiama Antonio Diodato ed è nato ad Aosta il 30 agosto 1981. La musica riempie la sua vita da sempre, e certo molto prima dell’esplosione delle voci sulla sua presunta storia con Levante.

Nato sotto il segno della Vergine, Diodato è un cantautore di assoluto talento, e infatti fin dal suo esordio nella discografia ha messo uno in fila all’altro vari album, singoli di successo e a una partecipazione al Festival della Canzone Italiana di Sanremo.

Nato ad Aosta, ma di origini pugliesi, cresciuto a Taranto e romano d’adozione, ha vissuto addirittura in Svezia e oggi a Milano. Ma, per motivi suoi personali, si definisce giapponese dentro.

Sono le misture culturali che ne fanno quello che è, da sempre, all’età di 13 anni crea una sua prima band con amici e vicini: suona il violino, poi la chitarra. Eppure ci mette molto prima di esplodere: il primo album arriva quando ha 30 anni.

“Ho vissuto la musica sempre con molta responsabilità, non mi sentivo mai pronto“, ha detto di recente. Amante dei Beatles. Tra ha Ringo Starr come idolo.

Su di lui Mina ha detto: “La canzone di Sanremo che mi è piaciuta di più è quella di Diodato”. Eravamo nel 2014: tra le Nuove Proposte partecipò con il brano Babilonia e arrivò secondo nella classifica finale, conquistando il Premio giuria di qualità.

Nel 2018 ci riprova, con Sanremo: Diodato e Roy Paci, presentano Adesso, che giunge ottavo. Nel 2019 duetta con i Calibro 35 durante il brano Rose viola di Ghemon. E ancora a Sanremo 2020 con Fai rumore.

Diodato: chi è. La vita privata

Diodato è fidanzato? Riservato schivo su questo, non è sfuggito agli obbiettivi del gossip che hanno vociferato di una relazione con la cantante Levante non confermata.

Oggi, il cantante è single e anche se molto attivo sul profilo Instagram non fa sapere molto di più di ciò che lo riguarda musicalmente.

Nel merito del presunto flirt, Levante aveva dichiarato: “Non ho mai dichiarato di stare con lui. Non amo parlare della mia vita privata, trovo che non sia necessario. Faccio musica”. Pare che l’amore fosse vero, anche se a metà 2019, dopo due anni, pare, la storia fosse finita. Diodato del resto ha sempre detto: “Non userò mai la mia musica o i miei social per amplificare il pettegolezzo“.