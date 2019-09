Docu-film sull’arte del centenario Vedova con Servillo

Un pittore veneziano che, alle soglie della contemporaneità, ci ha lasciato i segni vitali di un’analisi introspettiva della società e degli accadimenti a lei legata, di rara precisione. Opere figurative capaci di trasmettere vitalità e di ampliare verso spazi altri, lontani ma ‘ordinati’. Quest’anno infatti ricorre il centenario della nascita di Emilio Vedova (nato e morto a Venezia: 9 agosto 1919 – 25 ottobre del 2006). Un appuntamento che la Fondazione Emilio e Annabianca Vedova non ha certo mancato, presentando proprio al Lido un interessante docu-film intitolato alla vita e alle opere del grande pittore.

‘Emilio Vedova. Dalla parte del naufragio’, diretto da Tomaso Pessina, e realizzato da Twin Studio attraverso la produzione esecutiva di Elena Pedrazzini, si avvale della presenza di un eccellente e puntuale Toni Servillo, che qui oltre a leggere

e i diari del celebre pittore, ci fa da Anfitrione, guidandoci all’interno del mondo artistico di Vedova.

Questo docu-film, che avremo poi modo di vedere su Sky Arte, è in parte arricchito dalle interviste, ricordi e pensieri, di quanti (fra amici, curatori, collaboratori, critici, e colleghi), hanno avuto modo di ‘apparire’ nella vita dell’artista veneziano.

Inoltre, sempre in occasione di questo importante centenario, la Fondazione Emilio e Annabianca Vedova e la Marsilio Editori (nota casa editrice veneziana), hanno deciso di ri-editare ‘Pagine di diario’ (così come pensato anche graficamente da Vedova), libro nel 1960 edito da Prestel Verlag.

